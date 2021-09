Éthiopie: 23 humanitaires tués depuis le début de la crise dans la région du Tigré (ONU)

« L’ONU condamne avec la plus grande fermeté les meurtres, les violences, les attaques, les enlèvements et les menaces dont ont été victimes les travailleurs humanitaires dans la région du Tigré en Éthiopie au cours des derniers mois », a déclaré dans un communiqué M. Leaity.

« Une fois de plus, nous sommes ébranlés par cette nouvelle. La violence contre les travailleurs humanitaires est intolérable », a-t-il ajouté.

Selon l’ONU, le nombre total d’humanitaires tués dans le Tigré depuis le début du conflit est ainsi passé de 12 à 23. « Car des informations font état de l’assassinat de 11 autres travailleurs humanitaires de la Relief Society of Tigray (REST, une ONG basée dans le Tigré), en plus de l’assassinat précédemment rapporté de leur collègue Aman Desta Abay à Kola Tembien en mai », a précisé le Coordinateur humanitaire par intérim de l’ONU pour l’Éthiopie.

© UNHCR/Hanna Qassis Les réfugiés érythréens dans la région du Tigré en Éthiopie sont amenés ailleurs pour leur propre sécurité.

Une reddition des comptes afin de dissuader les attaques

Au total, 10 camions de cette ONG éthiopienne ont été réquisitionnés par les forces armées dans la semaine du 22 juin 2021. Cinq des chauffeurs sont rentrés sains et saufs.

Selon l’ONU, deux ont été tués dans des incidents distincts décrits ci-dessous et trois sont toujours portés disparus.

« Des informations ont également été reçues confirmant l’existence de 9 autres décès qui n’avaient pas encore été signalés et qui remontent au mois de janvier », a relevé l’ONU.

Face à cette insécurité, l’ONU rappelle que le maintien de la sécurité des humanitaires et leur accès sans entrave aux personnes dans le besoin, sont « essentiels à la fourniture d’une aide vitale ».

« Nous réitérons notre appel pour que les humanitaires soient respectés et protégés et que les actes qui ont conduit à la mort de nos collègues fassent l’objet d’une enquête approfondie. L’obligation de rendre des comptes doit être poursuivie afin de dissuader les attaques contre le personnel humanitaire », a fait valoir M. Leaity.

Photo PAM/Rein Skullerud Le PAM a repris ses opérations dans la région du Tigré en Ethiopie.

La situation humanitaire dans le Tigré se détériore, selon l’ONU

Pour l’ONU, les autorités doivent veiller à ce que les travailleurs humanitaires puissent se déplacer en toute sécurité et fournir une protection et une assistance humanitaires aux personnes les plus vulnérables -- dans le Tigré, l’Afar, l’Amhara et dans tout le pays.

Plus largement, la situation humanitaire dans la région éthiopienne du Tigré se détériore, les quantités d’aide humanitaire, d’argent liquide et de carburant étant très faibles ou épuisées, ont indiqué mercredi les équipes humanitaires de l’ONU.

Les partenaires de l’ONU ont épuisé leurs stocks pour la distribution de nourriture, sauf dans certaines zones où des provisions avaient déjà été envoyées, a indiqué mercredi le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH).

La seule voie d’accès au Tigré, via la région d’Afar en utilisant le corridor Semera-Abala, est inaccessible depuis le 22 août en raison de l’insécurité et des difficultés bureaucratiques et logistiques.

@PAM Un convoi du Programme alimentaire mondial (PAM) se rend au Tigré, en Éthiopie, pour apporter une aide humanitaire vitale.

1,7 million de personnes confrontées à l’insécurité alimentaire au Tigré, Afar et Amhara

Les partenaires humanitaires estiment que 100 camions de nourriture, d’articles non alimentaires et de carburant doivent entrer chaque jour dans le Tigré pour assurer une réponse adéquate. Depuis le 12 juillet, moins de 10% des camions requis ont pu s’y rendre.

De plus, un minimum de 200 000 litres de carburant est requis chaque semaine pour la réponse humanitaire. Mais depuis le 12 juillet, seuls 282 000 litres ont atteint le Tigré, et aucun depuis le 16 août.

Par ailleurs, l’OCHA avertit également que le débordement du conflit du Tigré dans les régions voisines d’Afar et Amhara continue d’affecter les civils, entraînant une insécurité alimentaire, des déplacements et perturbant les moyens de subsistance. L’ONU estime qu’environ 1,7 million de personnes sont confrontées à l’insécurité alimentaire dans ces régions.