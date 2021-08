Mali : l’ONU signe un plan d’action pour mettre fin au recrutement d’enfants

Ce plan d’action, qui a été signé le 26 août, vise aussi à prévenir de tels abus, précise la Mission des Nations Unies au Mali (MINUSMA) dans une note à la presse.

Dans ce cadre, la Plateforme mettra en place une procédure pour la libération des enfants, leur réintégration dans leurs familles et leurs communautés, ainsi que des mécanismes de protection et d’appui visant à leur permettre de reprendre une vie normale.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés.

Un pas important réalisé

Au cours de la cérémonie de signature facilitée par l’Equipe spéciale pays des Nations Unies sur la protection de l’enfant en situation de conflit dirigée par la MINUSMA et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), la Plateforme a noté avec satisfaction « l’espoir et l’opportunité qu’offre la réalisation du plan d’action au profit des enfants et des communautés concernées, notamment par la séparation des enfants des groupes armés et leur réinsertion dans leurs familles et leurs communautés ».

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies au Mali et chef de la MINUSMA, El-Ghassim Wane, a salué « un pas important, que la mise en œuvre des engagements pris confortera ».

A cet égard, il a réitéré le plein soutien de la MINUSMA, de l’UNICEF et de l’ensemble du système des Nations Unies à la mise en œuvre des engagements pris.

« Depuis 2000, plus 115.000 enfants soldats ont été libérés à travers le monde à la suite du travail de plaidoyer entrepris par les Nations Unies et de plans d’action comme celui qui a été signé par la Plateforme. Cet engagement marque une avancée majeure pour mieux protéger les enfants au Mali et promouvoir leurs droits conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant et à son protocole additionnel sur l’implication des enfants dans les conflits armés » a ajouté El-Ghassim Wane.