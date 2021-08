Trois mois après l’escalade de violence à Gaza, la situation reste tendue, selon l’envoyé de l’ONU

La bande de Gaza a été le théâtre de violentes hostilités en mai, marquées par des tirs de roquettes par des groupes armés palestiniens et des bombardements de l’armée israélienne. Le cessez-le-feu a été déclaré le 20 mai, après 11 jours d’affrontements, qui ont fait plus de 240 morts, la majorité du côté palestinien, et des milliers de blessés.

« Plus de trois mois se sont écoulés depuis l'escalade meurtrière entre Israël et les militants à Gaza et la situation reste tendue », a souligné le Coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, lors d’une réunion du Conseil de sécurité.

« En réponse, l'ONU continue d'engager toutes les parties à maintenir le calme et à fournir une assistance urgente aux habitants de Gaza », a-t-il ajouté, précisant que le 19 août, le Qatar a annoncé une contribution de 40 millions de dollars sur quatre mois aux Nations Unies pour fournir une aide en espèces à quelque 100.000 familles dans le besoin à Gaza.

Il a remercié les donateurs pour leur généreux soutien, tout en réaffirmant que de nouvelles contributions sont nécessaires de toute urgence.

Photo ONU/Eskinder Debebe Le Coordinateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, informe (par vidéoconférence) le Conseil de sécurité (photo d'archives).

Niveaux préoccupants de violence

De manière générale, l’envoyé de l’ONU a souligné la poursuite « de niveaux préoccupants de violence » dans tout le territoire palestinien occupé au cours du mois écoulé.

Il a noté que la violence des colons contre les civils palestiniens est mentionnée de manière récurrente dans ses rapports au Conseil. « D'autres mesures doivent être prises pour s'assurer qu'Israël s'acquitte de son obligation de protéger les civils palestiniens contre la violence, y compris de la part des colons israéliens, et d'enquêter sur les responsables de ces attaques et de faire en sorte qu’ils rendent des comptes », a-t-il dit. Il a réitéré que les forces de sécurité devaient faire preuve d'une retenue maximale et n'utiliser la force meurtrière que lorsque cela est strictement inévitable pour protéger la vie.

L’envoyé de l’ONU a souligné également que les organisations de la société civile palestinienne et les défenseurs des droits humains continuent de subir des restrictions à leurs libertés d'expression, de réunion et d'association, et que les démolitions et les confiscations israéliennes de maisons et d'autres structures palestiniennes se sont poursuivies.

« J'exhorte Israël à cesser la démolition et la saisie des biens palestiniens dans toute la Cisjordanie occupée, y compris Jérusalem-Est, conformément à ses obligations au titre du droit international humanitaire », a-t-il dit.

Besoin de solutions politiques à Gaza

Revenant à la situation à Gaza, il constaté un assouplissement progressif et partiel des restrictions d'accès par les autorités israéliennes. « Bien que les mouvements et l'accès à l'intérieur et à l'extérieur de Gaza doivent être encore améliorés, aucun soutien humanitaire ou économique ne permettra à lui seul de relever les défis auxquels Gaza est confrontée », a-t-il estimé.

Selon lui, l'approche progressive actuelle n’est pas une solution pour la population de Gaza. « Gaza a besoin de solutions politiques qui verront une levée complète des bouclages israéliens, conformément à la résolution 1860 (2009) du Conseil de sécurité des Nations Unies et le retour d'un gouvernement palestinien légitime à Gaza, et la création d'un État palestinien indépendant et souverain, dont Gaza fait partie intégrante », a-t-il dit.

Il a estimé aussi nécessaire que le Hamas et d'autres groupes armés arrêtent le lancement d'engins incendiaires, de roquettes et de mortiers.

Tor Wennesland a noté que l'état des finances de l'Autorité palestinienne restait précaire. Alors que le transfert mensuel des revenus de dédouanement d'Israël à l'Autorité palestinienne se produit régulièrement, « Israël continue de déduire un montant équivalent à ce qui est payé par l'Autorité palestinienne aux familles de prisonniers et de martyrs ».

Il a exhorté les Israéliens et les Palestiniens à sortir de l'impasse sur le programme de paiement des prisonniers et a appelé les donateurs à fournir un soutien financier urgent à l'Autorité palestinienne.

En conclusion, l’envoyé de l’ONU a estimé que des changements tangibles étaient nécessaires sur le terrain, en particulier pour les personnes vivant en Cisjordanie occupée, y compris Jérusalem-Est, et à Gaza.

Il s’est dit extrêmement préoccupé par « la situation financière désastreuse à laquelle l'Autorité palestinienne est confrontée et sa capacité à résister aux crises budgétaire et sanitaire en cours ». « Cela peut affecter tous les Palestiniens. Il est essentiel que l'Autorité palestinienne soit habilitée à exercer ses responsabilités dans tout le territoire palestinien occupé, y compris concernant la reconstruction dans la bande de Gaza », a-t-il dit.