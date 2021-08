Jeux paralympiques de Tokyo : un bond vers une société plus inclusive

Après avoir perdu sa jambe droite dans un accident de voiture alors qu'elle était lycéenne au Japon, Kaede Maegawa était reconnaissante lorsque ses amis lui offraient leur soutien. Pourtant, elle avait parfois l'impression qu'elle ne serait pas capable de faire quoi que ce soit toute seule.

Afin de reprendre confiance en elle, elle a demandé à ses amis et à ses professeurs de la laisser essayer de faire des choses par elle-même. C'est ainsi qu'elle a commencé à devenir une athlète d'élite, qui participera aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2020.

Mme Maegawa a partagé son histoire lors de la table ronde de la Zone ODD à Tokyo, au cours de laquelle trois paralympiens inspirés ont parlé du pouvoir du sport pour élargir les horizons et de ce que les valeurs paralympiques - courage, détermination, inspiration et égalité - signifient pour eux.

Mme Maegawa, qui participe au saut en longueur, était accompagnée du célèbre para-athlète sierra-léonais de tennis de table George Wyndham et de Miki Matheson, trois fois médaillée d'or paralympique en course de vitesse sur luge.

Faire tomber les barrières grâce à la technologie

Les innovations présentées aux Jeux paralympiques peuvent, à terme, aider toutes les personnes handicapées, explique Ken Endo, PDG de la société technologique Xiborg, dans une conversation mettant en lumière la technologie, le design et les initiatives qui rendent le sport plus accessible et plus agréable pour tous.

M. Endo dirige un projet visant à mettre une prothèse spécifique à la course à pied dénommée « lame » à la disposition de tous, et pas seulement des athlètes. Il s'efforce de faire tomber diverses barrières, notamment dans les pays en développement, en étudiant comment les matériaux disponibles localement peuvent être utilisés pour développer des lames et augmenter le nombre de personnes utilisant des prothèses.

Le panel comprend également Lucy Meyer, porte-parole du partenariat Jeux olympiques spéciaux-UNICEF USA pour les jeunes handicapés, et nageuse cinq fois médaillée d'or aux Special Olympics.

Mme Meyer, qui souffre également d'infirmité motrice cérébrale, raconte que les médecins ont dit à ses parents qu'elle ne pourrait pas s'asseoir ou avaler, mais « nous sommes très heureux de pouvoir dire que les médecins avaient tout à fait tort ! ».

Elle est très active dans le programme Jeux olympiques spéciaux qui permet aux enfants avec et sans handicap de concourir ensemble dans des sports d'équipe.

« Il est important pour moi que tout le monde accepte et inclut tout le monde, mais surtout les personnes handicapées, car nous ne sommes pas différents », explique Mme Meyer.

Se tourner vers l'avenir

La dernière session de la Zone ODD à Tokyo se penche sur ce que le sport peut apporter à la prochaine génération, comment il peut aider les sociétés à se remettre de la pandémie de Covid-19 et à s'améliorer.

L'athlète olympique sud-soudanais Abraham Guem raconte les nombreux défis auxquels lui, son équipe et la ville hôte de Maebashi, ont été confrontés pendant la pandémie. Avec l'avantage inattendu qu'en raison du report des Jeux, il a pu passer plus de temps que prévu à Maebashi, nouant des liens et se faisant des amis parmi la population locale.

Selon le maire de Maebashi, Ryu Yamamoto, l'accueil des athlètes sud-soudanais a été une expérience positive lors de laquelle la ville en a été transformée. « Tout le monde a dû se sentir encouragé de voir ces jeunes gens, venus d'un endroit si éloigné en Afrique, absorbés par un entraînement intensif », a partagé M. Yamamoto.

Dans la perspective de Paris 2024, Roxana Maracineanu, ministre française des sports et nageuse médaillée olympique, a dit espérer que le chemin vers les prochains Jeux olympiques et paralympiques favorisera une collaboration plus étroite entre les mouvements sportifs, l'éducation sportive à l'école et divers secteurs, afin de permettre à chacun de tirer parti du pouvoir du sport pour améliorer le monde.

