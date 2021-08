Les droits de l'homme doivent être au cœur du plan de l'ONU pour sauver la planète

« Une approche plus inclusive, juste et durable de la protection et de la restauration de la biodiversité est une obligation, pas une option », a déclaré en fin de semaine le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme et l'environnement

Le plan d'action des Nations Unies pour la conservation et la protection de la nature, qui vient d'être publié, doit être modifié pour placer les droits de l'homme au cœur de ce plan d'action si nous voulons assurer l'avenir de la vie sur notre planète, a-t-il ajouté.

David Boyd a souligné que « laisser les droits de l'homme en dehors du processus ne peut être une option, car la conservation centrée sur les droits de l'homme est le moyen le plus efficace, efficient et équitable de protéger la planète ».

Il a exhorté les États à placer les droits de l'homme au cœur du nouveau cadre mondial pour la biodiversité, récemment publié par le secrétariat de la Convention des Nations unies sur la diversité biologique, avant la tenue d'une conférence dans la ville chinoise de Kunming.

Au cours de cet événement, les représentants de 190 gouvernements finaliseront le cadre, qui traitera des menaces pesant sur la biodiversité, le bien-être humain et l'avenir de la vie sur Terre.

Une approche plus inclusive est nécessaire pour préserver la biodiversité

« Les États doivent s'éloigner d'une approche de « conservation comme d'habitude » pour sauver la biodiversité et garantir le respect des droits de l'homme pour tous », a déclaré M. Boyd.

« Une approche plus inclusive, plus juste et plus durable de la protection et de la restauration de la biodiversité est une obligation, pas une option », a-t-il ajouté.

L'objectif du sommet est d'établir un « monde vivant en harmonie avec la nature » d'ici 2050, notamment en protégeant au moins 30 % de la planète et en en restaurant au moins 20 % d'ici 2030.

« Ce nouveau cadre est d'une importance vitale car l'accélération des efforts pour étendre les zones protégées s'est avérée terriblement insuffisante pour arrêter ou même ralentir la vague de destruction environnementale qui balaie la planète », a-t-il déclaré.

Droits des peuples autochtones et des femmes

M. Boyd a déclaré que l'expansion rapide des zones protégées pour couvrir 30% des terres et des mers du monde est essentielle, mais qu'elle ne doit pas se faire au prix de nouvelles violations des droits de l'homme des peuples autochtones et des autres populations rurales.

Le rapporteur spécial a déclaré qu'une attention particulière doit être accordée aux droits des peuples autochtones, des descendants d'Africains, des communautés locales, des paysans, des femmes et des jeunes ruraux, dont aucun n'est considéré comme prioritaire dans le projet actuel, malgré les améliorations récentes.

Ces personnes et ces groupes « doivent être reconnus comme des partenaires clés dans la protection et la restauration de la nature », a souligné le Rapporteur spécial.

« Leurs droits humains, fonciers et de propriété, leurs connaissances et leurs contributions à la conservation doivent être reconnus, respectés et soutenus », a-t-il fait valoir.

Il a mis en garde contre les approches de « conservation à la manière d'une forteresse » qui cherchent à restaurer une « nature sauvage vierge » sans habitants humains, affirmant que cette approche a eu des effets dévastateurs sur les droits de l'homme des communautés vivant dans les zones ciblées, comme les peuples autochtones ou d'autres habitants des zones rurales.

Tous les droits de l'homme dépendent en fin de compte d'une biosphère saine.

M. Boyd a noté que la version actuelle du Cadre ne fait aucune mention des garanties fondamentales, « ignorant le fait fondamental que tous les droits de l'homme dépendent en fin de compte d'une biosphère saine ».

« Les États doivent améliorer le projet de Cadre mondial pour la biodiversité post-2020 en veillant à ce que les approches fondées sur les droits soient obligatoires dans toutes les actions visant à conserver, restaurer et partager les avantages de la biodiversité, y compris le financement de la conservation », a-t-il déclaré.

NOTE :

Les rapporteurs spéciaux et les groupes de travail font partie de ce que l'on appelle les procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme. Les procédures spéciales, qui constituent le plus grand groupe d'experts indépendants du système des droits de l'homme des Nations unies, sont le nom général des mécanismes indépendants d'enquête et de surveillance du Conseil qui traitent soit de situations nationales spécifiques, soit de questions thématiques dans toutes les régions du monde. Les experts des procédures spéciales travaillent sur une base volontaire ; ils ne font pas partie du personnel de l'ONU et ne reçoivent pas de salaire pour leur travail. Ils sont indépendants de tout gouvernement ou organisation et servent à titre individuel.