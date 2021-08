Covid-19 : tout le monde, partout, doit accéder aux vaccins aussi rapidement que possible (ONU)

« C'est une question d'équité et de justice - mais il est également essentiel d'éviter l'émergence de nouvelles variantes capables de résister aux vaccins actuels et de saper les efforts de vaccination nationaux », a déclaré António Guterres dans un message vidéo s’adressant au Forum international sur la coopération en matière de vaccins Covid-19, accueilli par la Chine.

M. Guterres a signalé que la pandémie a déjà fait plus de 4 millions de victimes et qu’elle continue de dévaster notre monde.

« Le plus grand effort de santé publique de l'histoire »

« Au total, nous avons besoin de plus de 11 milliards de doses pour vacciner 70 % de la population mondiale - un seuil essentiel pour mettre fin à la phase aiguë de cette pandémie », a signalé M. Guterres.

Selon lui, cela nécessitera « le plus grand effort de santé publique de l'histoire ».

M. Guterres a souligné que le monde a besoin d'un plan mondial de vaccination pour « au moins doubler la production de vaccins » et assurer une distribution équitable, en utilisant le COVAX comme plateforme.

Il a appelé à former un groupe de travail d'urgence - au niveau du G20 - pour coordonner sa mise en œuvre.

« Le doublement de la capacité de production nécessite un partage beaucoup plus important des technologies et du savoir-faire, le renforcement et la mise en place de capacités de production locales dans le monde entier et la résolution des goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement », a fait valoir M. Guterres.

Une « occasion cruciale » de réunir les producteurs de vaccins

Le chef de l’ONU s’est félicité des accords signés par Sinopharm et Sinovac avec le COVAX, l’initiative mondiale pour la distribution équitable de vaccins contre la Covid-19, qui débloquent un approvisionnement potentiel de plus de 500 millions de doses.

Il a remercié le gouvernement chinois « pour le rôle moteur qu'il joue dans la recherche d'un accès équitable aux vaccins pour les pays en développement - la question la plus urgente de notre époque ».

Cette première réunion du Forum international sur la coopération en matière de vaccins Covid-19 est une « occasion cruciale » de réunir les pays disposant de capacités de production de vaccins, les sociétés pharmaceutiques et les fabricants pour faire progresser la coopération mondiale en matière de vaccins, a affirmé M. Guterres.