Dans le sud de Madagascar, la malnutrition des enfants risque de quadrupler, préviennent l'UNICEF et le PAM

« Ce qui se passe actuellement dans le sud de Madagascar est déchirant. Nous ne pouvons pas tourner le dos à ces enfants dont la vie est en jeu », a déclaré le représentant du Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) à Madagascar, Moumini Ouedraogo.

Selon les deux agences onusiennes, le nombre d'enfants souffrant de malnutrition aiguë dans cette région touché par la sécheresse, devrait être multiplié par quatre par rapport à la précédente évaluation réalisée en octobre 2020.

« Nous devons redoubler d'efforts pour enrayer cette augmentation catastrophique de la faim, mais nous ne pouvons pas le faire sans des ressources financières importantes et l'adhésion des partenaires », a souligné M. Ouedraogo.

Une région frappée par la sécheresse

L’UNICF et le PAM expliquent que quatre années consécutives de sécheresse ont anéanti les récoltes et coupé l'accès des populations à la nourriture.

Aussi, à l’approche de la période de soudure, qui correspond à l'épuisement des stocks de nourriture, la crise devrait s'aggraver considérablement. Plus de 1,14 million de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire dans le sud de Madagascar et le nombre de personnes en situation « catastrophique » risque de doubler pour atteindre 28.000 personnes d'ici octobre.

Le district d'Ambovombe-Androy, le plus touché, où les taux de malnutrition aiguë globale ont atteint le chiffre alarmant de 27%, risque de connaître la famine si des mesures urgentes ne sont pas prises pour empêcher une nouvelle détérioration de la situation. La crise a été aggravée par la médiocrité des installations sanitaires et le manque d'eau potable.

Agir maintenant pour sauver des vies

« Il est urgent d'investir dans la prévention et le traitement de la malnutrition chez les enfants pour éviter que la situation ne devienne encore plus critique », a, pour sa part, déclaré le représentant de du Fonds des Nations Unie spour l'enfance (UNICEF) à Madagascar, Michel Saint-Lot.

Il affirme que « des vies peuvent être sauvées » en fournissant aux familles un accès à l'eau potable et en traitant les enfants malnutris « mais nous devons agir maintenant ».

Les augmentations continues des prix de certains aliments de base, couplées à une diminution marquée de la disponibilité sur les marchés, continuent d'avoir un impact négatif sur la sécurité alimentaire.

De plus, les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 en cours posent des problèmes supplémentaires limitant l'accès des populations à la nourriture, aux marchés et aux emplois.

Depuis l'année dernière, le PAM et l'UNICEF travaillent en étroite collaboration avec le gouvernement et les partenaires malgaches pour lutter contre la faim dans le sud du pays.

La crise s'aggravant, les efforts doivent être intensifiés et les agences des Nations Unies sont en train de renforcer leur réponse nutritionnelle d'urgence dans le sud. Une réponse intégrée est nécessaire pour s'attaquer à tous les facteurs de malnutrition. L’UNICEF et le PAM précisent que le traitement de la malnutrition doit aller de pair avec un plan de prévention et de réponse multisectoriel solide, en collaboration avec tous les partenaires et les autorités nationales.