L’ONU plaide pour un avenir équitable pour les gens de mer

A l’occasion de la Journée des gens de mer (25 juin), le Secrétaire général de l'OMI, Kitack Lim, a déclaré que la campagne pour la Journée des gens de mer 2021, dont le thème est ‘un avenir équitable pour les gens de mer’ « s'appuie sur les progrès réalisés pour soutenir les gens de mer face aux défis liés à la pandémie. La campagne vise à attirer l'attention mondiale sur tous les domaines où l'équité est importante. « Cela inclut un environnement sûr et sécurisé sur les navires, des conditions de travail raisonnables, un traitement équitable dans toutes les situations, ainsi que le respect des droits de tous - indépendamment de la race, du sexe et de la religion », a dit M. Lim.

De son côté le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres a reconnu le rôle qu’a joué les gens de la mer durant la Covid-19. Il a indiqué que ces personnes ont rendu possible le transport maritime durant la pandémie, mais hélas ont aussi été durement touchés dans leur vie et leur emploi durant cette période.

Photo : OMI Les marins sont confrontés à des conditions de travail difficiles et à des incertitudes durant la pandémie COVID-19.

Des défis encore à surmonter en 2021

Malheureusement, des centaines de milliers de gens de mer continuent de subir des restrictions en raison de la pandémie de Covid-19. L'accès au rapatriement, aux congés à terre et à l'assistance médicale reste un défi.

En 2020, ils ont été 400.000 à s’être retrouvés bloqués à bord de leur navire faute de relève. Malgré une réduction significative du nombre de marins pris dans la crise du changement d'équipage, les chiffres restent inacceptables, avec 200.000 d’entre eux encore concernés.

« Il n’en reste pas moins que les gens de mer continuent de payer un lourd tribut à la pandémie », a indiqué le Secrétaire général de l’ONU. « Nous devons en faire davantage pour venir en aide aux travailleuses et travailleurs exténués et démoralisés qui exploitent les navires grâce auxquels nous sont livrés des produits de première nécessité – articles alimentaires, carburant ou fournitures médicales », a-t-il dit.

« Il s’agit à la fois d’une question humanitaire et d’un enjeu de sécurité, cette situation mettant en péril la sécurité de la navigation », a-t-il ajouté

La vaccination doit être une priorité

L’OMI appelle à ce que les gens de mer aient droit à une vaccination prioritaire et à être autorisés à voyager sans restriction. Elle exhorte ses Etats membres à accorder aux gens de mer ce qui leur est dû et à les désigner comme travailleurs clés. Actuellement, seuls 60 États membres de l'OMI ont désigné les gens de mer comme des travailleurs clés.

Gens de mer, nous sommes à l'écoute et nous veillerons à ce que vous soyez entendus - Kitack Lim, Secrétaire général de l'OMI

« En cette Journée internationale des gens de mer, il nous incombe de reconnaître que le sort du commerce mondial est dans les mains de celles et ceux qui font fonctionner les navires. Il faut dès lors que toutes les parties prenantes œuvrent de concert pour garantir aux gens de mer un avenir plus juste », a conclu M. Guterres.

Journée des gens de mer

L'OMI a utilisé le thème de cette année sur ses différentes plateformes de médias sociaux pour demander aux gens de mer ce que cet avenir équitable signifie pour eux.

Au cours des 10 dernières semaines, l'agence onusienne a publié un sondage hebdomadaire et une vidéo de gens de mer sur des sujets pertinents allant de la formation et de la navigation autonome à l'impact de la pandémie, en passant par la lutte contre le changement climatique et la diversité dans le secteur maritime. L'OMI a reçu plus de 16.000 réponses aux 10 questions de la part des gens de mer. Les sondages et les réponses ont touché des centaines de milliers de personnes.

Selon l’OMI, la question la plus populaire, avec 3.000 votes, était : « Qui devrait être responsable d'un avenir équitable pour les gens de mer ? ». 54% des répondants ont indiqué qu'il devait s'agir d'une responsabilité partagée entre l'OMI/OIT (Organisation internationale du travail) et les gouvernements, les compagnies maritimes et les gens de mer.

L'OMI a également lancé un vidéo-poème spécial pour la Journée des gens de mer 2021, écrit par un jeune artiste américain, Chad Christopher Jordan, dédié aux gens de mer et à leur dur labeur, qui passe souvent inaperçu.