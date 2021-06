1.226 cas de poliomyélite enregistrés en 2021, contre 138 en 2018

Même si les cas de poliomyélite ont chuté de 99,9% depuis 1988, cette maladie reste une urgence de santé publique de portée internationale. Les obstacles persistants qui empêchent de vacciner tous les enfants contre la poliomyélite, conjugués à la pandémie de la Covid-19, sont responsables de l’augmentation du nombre de cas.

L’année dernière, 1.226 cas de poliomyélite, toutes formes confondues, ont été enregistrés, contre 138 en 2018.

En 2020, l’IMEP a interrompu pendant quatre mois les campagnes en porte-à-porte afin de protéger les communautés contre la propagation de la Covid-19 et a mobilisé jusqu’à 30.000 membres de son personnel et plus de 100 millions de dollars de ressources destinées à la lutte contre la poliomyélite afin de soutenir la riposte à la pandémie dans près de 50 pays.

Le Pakistan et l’Afghanistan appellent à une solidarité mondiale pour éradiquer la polio

A ce jour, le Pakistan et l’Afghanistan, n’ont pas encore interrompu la transmission du poliovirus sauvage. Ces deux pays ont appelé à une solidarité mondiale renouvelée et à la mobilisation des ressources nécessaires pour éradiquer cette maladie évitable par la vaccination.

Ils se sont aussi engagés à renforcer leur partenariat avec l’IMEP afin d’améliorer les campagnes de vaccination et l’engagement auprès des communautés présentant un risque élevé.

© UNICEF/Syed Mehdi Bokhari Des professionnels de la santé au Pakistan se préparent à lancer une campagne d'éradication de la polio.

Relancer de toute urgence les efforts d’éradication de la polio

La Stratégie 2022-2026 insiste sur la nécessité de relancer de toute urgence les efforts d’éradication et propose un ensemble complet d’actions qui permettront à l’IMEP de débarrasser le monde de la poliomyélite.

Parmi ces actions, l’IMEP tient à poursuivre l’intégration des activités de lutte contre la poliomyélite dans les services de santé essentiels - y compris la vaccination systématique - et l’établissement de partenariats plus étroits avec les communautés à haut risque.

Lors de la mise en œuvre des programmes, elle va aussi s’assurer de l’application de l’objectif d’égalité des sexes, pour gagner la confiance de la communauté et améliorer l’acceptation de la vaccination. Elle propose aussi de renforcer les activités de sensibilisation en vue d’accroître la responsabilisation et l’appropriation du programme à tous les niveaux.

L’initiative va enfin mettre en œuvre de nouveaux outils innovants, comme les paiements numériques pour les agents de santé en première ligne, afin d’améliorer encore l’impact et l’efficacité des campagnes de lutte contre la poliomyélite.

« Avec cette nouvelle stratégie, l’IMEP indique clairement comment surmonter les derniers obstacles à l’instauration d’un monde exempt de poliomyélite et améliorer la santé et le bien-être des populations pour les générations à venir, a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé et membre du Conseil de surveillance de la poliomyélite.

« Mais pour y parvenir, nous avons besoin de toute urgence de nouveaux engagements politiques et financiers de la part des gouvernements et des donateurs, a-t-il ajouté. « L’éradication de la poliomyélite se trouve à un moment charnière. Il est important que nous tirions parti de la dynamique créée par la nouvelle stratégie et que nous marquions l’histoire ensemble en mettant fin à cette maladie. »

L’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite (IMEP) est un partenariat public et privé conduit par les gouvernements nationaux avec six partenaires : les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis d’Amérique, la Fondation Bill & Melinda Gates, Gavi, l’Alliance du Vaccin, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Rotary International et l’UNICEF.

UNICEF/Iman Mustafa Un agent de santé administre à Munasa Muhyadin, deux ans, son vaccin contre la polio

Nouveau vaccin antipoliomyélitique oral de type 2

Outre l’éradication du poliovirus sauvage, l’IMEP renforcera les efforts visant à stopper les flambées de poliovirus circulants dérivés d’une souche vaccinale (PVDVc) qui continuent de se propager parmi les populations sous-vaccinées en Afrique et en Asie.

Il s’agit notamment de déployer des tactiques éprouvées utilisées contre le poliovirus sauvage, d’améliorer la riposte aux flambées et de rationaliser la gestion en mettant en place de nouvelles équipes d’intervention rapide au niveau mondial et régional, et d’utiliser davantage un nouvel outil prometteur, le nouveau vaccin antipoliomyélitique oral de type 2 (nVPO2) (en anglais), pour lutter contre les PVDVc de type 2, le variant le plus répandu.

Certains pays ont commencé à utiliser le nVPO2 en mars de cette année. Les essais cliniques ont ainsi montré que le nOPV2 est sûr et efficace contre le poliovirus de type 2, et qu’il pourrait arrêter les flambées de PVDV2c de manière plus durable que le vaccin antipoliomyélitique oral de type 2 existant.

« Nous ne laisserons pas la lutte contre une maladie mortelle nous faire perdre du terrain dans la lutte contre la poliomyélite et les autres maladies infantiles », a déclaré Henrietta Fore, Directrice générale de l’UNICEF. « Le soutien renouvelé des gouvernements et des donateurs nous permettra d’atteindre et de vacciner plus de 400 millions d’enfants contre la poliomyélite chaque année et de faire en sorte qu’aucune famille ne doive plus jamais vivre avec la crainte que son enfant soit paralysé par cette maladie mortelle ».

Sans le soutien nécessaire à la nouvelle stratégie de l’IMEP, le risque est non seulement de voir la poliomyélite réapparaître, mais aussi de rendre les pays plus vulnérables aux prochaines menaces pour la santé.