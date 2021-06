La Journée internationale contre la pêche illégale met en évidence le rôle de la durabilité

L'observation a été proclamée en 2017 dans une résolution de l'Assemblée générale. Le document déclare également que 2022 sera l'Année internationale de la pêche et de l'aquaculture artisanales.

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), estime que les actions de pêche illicite, non déclarée et non réglementée entraînent des pertes de 11 à 26 millions de tonnes de poisson chaque année. Les pertes économiques se situent entre 10 et 23 milliards de dollars.

Une activité considérée comme une source vitale de nourriture, d'emploi, de loisirs, de commerce et de bien-être économique souffre de pratiques illicites dans un monde où la population augmente et où la faim persiste. Le poisson est considéré comme un produit de base important pour assurer la sécurité alimentaire.

La FAO estime que la production mondiale a atteint environ 179 millions de tonnes en 2018. Les secteurs de la pêche et de l'aquaculture se sont considérablement développés au cours des dernières décennies.

Photo : CNUCED Les écosystèmes côtiers et marins fournissent de la nourriture, des moyens de subsistance et une protection côtière à plus d'un milliard de personnes dans le monde.

Pour marquer cette date, la FAO promeut l'événement virtuel «Tightening the net on illegal, unreported and unregulated fishing ».

Les consommateurs, les experts et les amoureux des océans du monde entier doivent décourager les pratiques illégales.

L'Objectif 14 de l'Agenda 2030 pour le développement durable vise notamment à réglementer efficacement les prises, de mettre fin à la surpêche et à la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, ainsi qu'aux pratiques destructrices qui ont cours dans ce secteur.