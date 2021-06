Tunisie : au moins 20 migrants noyés dans un naufrage, 70 ont été secourus (OIM)

« L’OIM en Tunisie est profondément attristée par le tragique naufrage survenu au large des côtes de Sfax la veille du mardi 02 juin », a tweeté le Bureau de l’OIM en Tunisie.

« Suite à l’opération de recherche et de sauvetage menée par les autorités tunisiennes, 2 corps ont été retrouvés tandis que 20 migrants sont portés disparus ou morts », a ajouté l’agence de l’ONU pour les migrations.

Les migrants secourus comprennent 32 Soudanais, 37 Erythréens et 1 Egyptien.

Selon la presse, plus d’une centaine de migrants et réfugiés sont morts ces dernières semaines dans des incidents similaires au large des côtes tunisiennes, dans leur quête de rejoindre l’Europe depuis la Méditerranée.

« Ces naufrages tragiques montrent les conditions malheureuses et les voyages périlleux de ces migrants vulnérables », a regretté dans un tweet Azzouz Samri, chef de mission de l’OIM en Tunisie.

Aide à plus de 700 migrants depuis le début de l’année en Tunisie

Face à ces drames en Méditerranée, l’agence onusienne reste en état d’alerte et continue à soutenir les autorités tunisiennes « dans la fourniture d’une assistance de sauvetage et de secours ».

A l’instar de l’antenne de l’OIM à Zarsis qui a fourni une aide humanitaire d’urgence aux 70 migrants masculins, des hommes dont 10 mineurs.

Entre le 16 et le 28 mai, le sous-bureau de l’OIM à Sfax est également venu en aide à 266 migrants secourus au large des côtes de la région de Sfax.

« L’équipe reste en attente pour fournir une assistance supplémentaire si nécessaire », a affirmé l’OIM.

Depuis le début de l’année 2021, en étroite coordination avec les autorités tunisiennes, par l’intermédiaire de ses bureaux de Zarzis et de Sfax, l’OIM a fourni une assistance similaire, notamment de la nourriture, des abris et des articles non alimentaires, à un total de 728 migrants sauvés en mer.