Territoires palestiniens occupés : des besoins sanitaires considérables apparaissent à la suite des récentes escalades (OMS)

Selon l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU, la dernière escalade de violence a provoqué de nouveaux déplacements de population et exacerbé une crise humanitaire qui se prolonge dans l’enclave palestinienne.

« La situation est volatile. L’OMS reste préoccupée par la situation dans le Territoire palestinien occupé », a déclaré le Dr Rik Peeperkorn, chef du Bureau de l’OMS dans le Territoire palestinien occupé (TPO).

La dernière vague de violence a fait 278 morts et plus de 9.000 blessés parmi les Palestiniens. Les hostilités ont également provoqué de nouveaux déplacements de population, avec plus de 77.000 déplacés internes.

De plus, une trentaine d’installations sanitaires ont été endommagées. Selon l’OMS, environ 600 établissements de santé ont été touchés en raison de la fermeture des points de passage pendant l’escalade des hostilités.

60.000 doses de vaccin anti-Covid livrées ce mercredi par COVAX

Face à cette crise humanitaire, l’agence onusienne intensifie son action pour fournir une aide sanitaire à près de 200.000 personnes dans le besoin. À ce jour, l’OMS a fourni des médicaments essentiels pour soutenir les soins de traumatologie et les services ambulanciers pour plus de 2.000 bénéficiaires blessés dans la bande de Gaza.

En outre, dix tentes de triage et de traitement de l’OMS ont été installées à l’extérieur de six services d’urgence du ministère de la Santé, dans la bande de Gaza. Mais pour venir en aide à ces populations vulnérables, l’OMS demande que les fournitures essentielles et le personnel humanitaire puissent entrer sans entrave dans la bande de Gaza.

« Nous demandons aussi que les patients soient transférés hors de Gaza chaque fois que cela est nécessaire », a ajouté le Dr Rik Peeperkorn.

Cet appel de l’OMS intervient alors que la pandémie de Covid-19 reste « toujours une menace persistante ». C’est la raison pour laquelle l’OMS et l’UNICEF, par le biais du mécanisme COVAX, ont soutenu la livraison de plus de 260.000 doses de vaccins anti-Covid19 en Palestine, dont 60.000 doses livrées ce mercredi. A la date du 26 mai 2021, un total de 462.340 doses de vaccin avaient été administrées.

337.573 cas confirmés de Covid-19 dont 3.771 décès en Palestine

L’OMS a également fourni des médicaments essentiels et des consommables médicaux à Jérusalem-Est.

Au 31 mai 2021, 337.573 cas confirmés de Covid-19 et 3.771 décès ont été signalés dans les TPO, souligne l’OMS relevant que « les cas positifs ont augmenté à Gaza ces dernières semaines ». « La vie des Palestiniens se détériore ; de nombreuses personnes touchées par le conflit ont un besoin urgent d’aide et sont confrontées à d’autres menaces sanitaires comme la Covid-19 », a affirmé le Représentant de l’OMS.

Sur le terrain, l’agence onusienne s’efforce de soutenir le système de santé palestinien et ses partenaires dans sa réponse humanitaire d’urgence. Il s’agit de mettre l’accent sur les traumatismes et les soins d’urgence, la santé mentale et les services psychosociaux, la sensibilisation et le maintien des services de santé essentiels, notamment la Covid-19.

L’OMS appelle donc la communauté internationale à soutenir ces efforts. Sur l’appel semestriel de 7 millions de dollars lancé le 20 mai dernier, l’OMS n’a reçu à ce jour que 2,3 millions de dollars.