Covid-19 : baisse de 13% des nouveaux cas la semaine dernière dans le monde (OMS)

« Le nombre de nouveaux cas et de décès dus au nouveau coronavirus a continué de diminuer au cours de la semaine écoulée, soit une baisse de 15% et de 7% respectivement par rapport à la semaine précédente », a indiqué l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU, dans son dernier bulletin hebdomadaire. La semaine dernière, le nombre de cas a augmenté en Afrique (+ 22%) et dans le Pacifique occidental (+ 6%).

Dans le même temps, le continent européen (-26%) et d’Asie du Sud-Est (24 %) ont enregistré la plus forte baisse des nouveaux. Le nombre de cas signalés par les Régions des Amériques (-2%) et de la Méditerranée orientale (-1%) était similaire à celui de la semaine précédente.

Avec plus de 1,36 million de nouvelles infections, l’Inde représente la majorité des cas enregistrés au cours de la semaine dernière.

Suivent le Brésil (420.981 nouveaux cas ; diminution de 7%), l’Argentine (219.910 nouveaux cas ; hausse de 3%), les États-Unis d’Amérique (153.587 nouveaux cas ; baisse de 18%) et la Colombie (150.517 nouveaux cas ; augmentation de 40%).

Hausse des cas et des décès en Afrique

Bien que le nombre de cas et de décès dans le monde ait continué à diminuer pour une cinquième et une quatrième semaine consécutive respectivement, les incidences des cas et des décès restent à des niveaux élevés et des augmentations significatives ont été signalées dans de nombreux pays de toutes les régions.

La mortalité a ainsi augmenté en Afrique (+11%), mais a diminué en Méditerranée orientale (-18%), en Europe (-17%) et en Asie du Sud-Est (-8%). L’incidence des décès signalée dans le Pacifique occidental (-2%) et des Amériques (-1%) était similaire à celle de la semaine précédente.

Plus largement, le continent africain a signalé plus de 52.000 nouveaux cas et plus de 1.100 nouveaux décès, soit une hausse de 22% et de 11% respectivement par rapport à la semaine précédente. L’incidence des cas a augmenté après quatre semaines consécutives de plateau dans les nouveaux cas hebdomadaires.

Les nouvelles contaminations ont augmenté également dans le Pacifique occidental. Avec plus de 139.000 nouveaux cas, il s’agit d’une hausse de 6% par rapport à la semaine précédente. Mais avec un peu moins de 2.100 nouveaux décès, c’est un nombre similaire à celui de la semaine précédente. « Le nombre de cas et de décès reste le plus élevé depuis le début de la pandémie », a détaillé l’OMS.

Avec plus de 1,5 million de nouveaux cas, l’Asie du Sud-Est reste la plus touchée

La Région de la Méditerranée orientale a signalé plus de 212.000 nouveaux cas, soit un nombre similaire à celui de la semaine précédente, et plus de 3.500 nouveaux décès, soit une baisse de 18% par rapport à la semaine précédente. Alors que de légères diminutions ont été observées dans l’incidence des cas au cours des trois dernières semaines, l’incidence des décès a poursuivi sa forte baisse pour une cinquième semaine consécutive.

En chiffres bruts, l’Asie du Sud-Est reste la région la plus touchée dans le monde surtout pour les nouvelles contaminations. Mais avec plus de 1,5 million de nouveaux cas et plus de 29.000 nouveaux décès, il s’agit d’une diminution de 24 % et de 8 % respectivement par rapport à la semaine précédente.

D’une manière générale, l’incidence des cas a continué à suivre une forte baisse pour une troisième semaine consécutive. Dans le même temps, l’incidence des décès a diminué pour la première fois depuis début mars 2021, principalement grâce aux tendances signalées en Inde.

Plus de 170 millions de cas dont plus 3,5 millions de morts dans le monde

Du côté du continent européen, le nombre de cas et de décès a fortement diminué au cours des six et sept dernières semaines respectivement. La Région a ainsi recensé un peu moins de 431.000 nouveaux cas et plus de 11.000 nouveaux décès, soit une diminution de 26% et de 17% respectivement par rapport à la semaine précédente.

Dans les Amériques, le nombre des nouvelles infections est resté relativement stable pour une quatrième semaine consécutive, tandis que le nombre de décès est resté stable pour une troisième semaine consécutive. La Région a signalé un peu moins de 1,2 million de nouveaux cas et plus de 31.000 nouveaux décès, des chiffres similaires à ceux de la semaine précédente.

La pandémie a fait au moins plus de 3.548.628 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Selon un bilan établi mercredi par l’OMS, plus de 170, 4 millions de cas confirmés ont été recensés dans le monde.

A la date du 31 mai 2021, plus de 1,57 milliard de doses de vaccin ont été administrées dans le monde, et plus de 736 millions de personnes ont reçu au moins une dose. Cependant, l’OMS estime que les taux de vaccination ne sont pas uniformes dans tous les pays. Les pays en développement ont eu accès aux vaccins plus tard que les pays riches et ont vacciné une proportion nettement inférieure de leurs populations cibles.