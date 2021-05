RDC : après l’éruption du volcan Nyiragongo, l’ONU apporte une aide humanitaire d’urgence

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, s’est dit attristé par les pertes en vies humaines et les dégâts causés par l'éruption samedi 22 mai du mont Nyiragongo (3.470 mètres d’altitude) dans la province du Nord-Kivu.

« Le Secrétaire général est préoccupé par le fait que cette catastrophe survient à un moment où les besoins humanitaires augmentent dans la région, alimentés par l'insécurité et exacerbés par la pandémie de la Covid-19 et son impact sanitaire et socio-économique », a dit son porte-parole dans une déclaration de presse publiée lundi.

L’ONU et l’ensemble de la communauté humanitaire en RDC s’emploient déjà à soutenir les efforts du gouvernement congolais pour venir en aide aux personnes touchées par l’éruption, en leur fournissant une aide humanitaire d’urgence.

La Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) a également mobilisé ses moyens aériens pour suivre la situation et travaille avec les autorités pour s'assurer que la population est tenue informée de tous les développements connexes.

Lundi, le Directeur de l’Observatoire volcanique de Goma, Kasekera Mahinda, expliquait dans une vidéo publiée par la MONUSCO que les coulées de lave avaient cessé mais que les tremblements de terre continuent.

👉🏼Eruption du #Nyiragongo🌋 : Le directeur scientifique de l’Observatoire volcanique de #Goma fait un état des lieux après un vol de reconnaissance avec la #MONUSCO.



🗣« La lave n’évolue plus mais les tremblements de terre continuent », explique Kasereka Mahinda.



Les détails👇🏾 pic.twitter.com/q7tdBS2iqn — MONUSCO (@MONUSCO) May 24, 2021

Plusieurs villages ont été affectés suite à l’éruption du volcan Nyiragongo à l’Est de la RDC. « Il est à craindre que de nombreuses personnes soient sans abri », a déclaré, lundi, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) qui mène avec ses partenaires une mission pour évaluer les besoins humanitaires dans les zones touchées.

Les équipes du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) sont mobilisées pour réunir les enfants séparés de leurs familles alors qu’ils fuyaient l’éruption du volcan Nyiragongo.

Le bureau de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en RDC a réitéré son engagement à apporter l’appui nécessaire aux autorités pour évaluer rapidement les besoins et sauver des vies.

Par la voix de son porte-parole, le Secrétaire général de l’ONU a présenté ses plus sincères condoléances aux familles des personnes touchées ainsi qu’au gouvernement et au peuple de la RDC.