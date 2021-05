Soutenir la relance et la croissance économique des villes créatives, une initiative de l’UNESCO et de la Banque mondiale

Dans un document de synthèse, l’UNESCO et la Banque mondiale dévoilent ainsi un cadre d'action intitulé Villes, Culture et Créativité, qui vise à stimuler la créativité des villes par l’élaboration d’écosystèmes durables, dans lesquels les industries culturelles et créatives peuvent atteindre leur plein potentiel et contribuer ainsi à la croissance économique, au dynamisme urbain, à l’inclusion sociale et à l’innovation, a précisé l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) dans un communiqué de presse.

L’économie créative fait partie des secteurs de l’économie mondiale qui connaissent l’une des croissances les plus rapides. Elle génère à la fois des revenus, des recettes d'exportation et de l’emploi. La part des revenus annuels mondiaux des industries culturelles et créatives s’élève à 2.250 milliards de dollars, et celle des exportations à plus de 250 milliards de dollars.

Les industries culturelles et créatives fournissent également près de 30 millions d'emplois dans le monde et emploient plus de personnes âgées de 15 à 29 ans que n’importe quel autre secteur. À l’heure où celui de la culture est dévasté à l’échelle mondiale par la crise de Covid-19, elles recèlent un potentiel encore inexploité qui pourrait aider les grandes métropoles à se rétablir et à gagner en résilience.

Enseignements tirés de neuf villes

L’initiative Villes, Culture et Créativité s’appuie à la fois sur des études mondiales et sur les enseignements tirés de neuf cités différentes, de Brazzaville à la ville jordanienne de Madaba en passant par Séoul. Ces villes, qui ont collaboré avec la Banque mondiale et l’UNESCO et ont exploité leur potentiel créatif, sont parvenues à obtenir des résultats socio-économiques positifs.

Ainsi, Villes, Culture et Créativité met en lumière des politiques et des interventions intégrées dans six domaines pouvant permettre l’émergence de villes créatives : infrastructures urbaines et habitabilité, compétences et innovation, réseaux et soutien financier, institutions et réglementations inclusives, singularité et environnement numérique.

Le document de synthèse contient également des principes directeurs et des recommandations qui offrent des exemples concrets de politiques à court et long terme, de programmes et d'investissements que les villes peuvent mettre en place. Il s’agit de susciter un environnement durable, favorable à l’épanouissement des industries culturelles et créatives, de pouvoir ainsi se remettre de la pandémie actuelle et de son impact sur les économies.

Ce cadre d’action devrait être mis en œuvre par le biais d'une série de projets phares co-organisés par l’UNESCO et la Banque mondiale dans différentes régions du monde.