Aider la diversité culturelle à repartir de l’avant 

Depuis 2002, la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement est célébrée tous les 21 mai. Elle reconnait la nécessité de « renforcer le potentiel de la culture comme un moyen d’atteindre la prospérité, le développement durable et une coexistence mondiale dans la paix ».

Dans son message pour la Journée, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres a déclaré que « la culture est la fleur qui éclot de l’être humain : fruit de notre esprit, produit de nos traditions et expression de nos aspirations. Sa diversité est source d’émerveillement et fait la richesse de l’étoffe de la civilisation ».

« Elle est, de surcroît, force motrice en ce qu’elle génère des revenus pour des millions de personnes, stimule le progrès économique et renforce la cohésion sociale », a-t-il ajouté.

Selon M. Guterres, la Journée mondiale de la diversité culturelle « met à l’honneur cette force prodigieuse ».

C’est aussi dans cet esprit que 2021 a été proclamée Année internationale de l’économie créative au service du développement durable.

La pandémie de Covid-19 a bouleversé la planète

De son côté, Audrey Azoulay, la Directrice générale de l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), a indiqué que « cette Journée mondiale est l’occasion de célébrer la force et la résilience de la diversité culturelle, en des temps particulièrement critiques ».

« Depuis plus d’un an, la crise pandémique a entrainé une crise de la diversité culturelle », a-t-elle déploré. « La fermeture des musées, des sites du patrimoine mondial, l’annulation des festivals, des concerts, des cérémonies, ont plongé le monde de la culture dans un vertige d’incertitudes, menaçant tout particulièrement les créateurs indépendants, qui font le sel de la diversité culturelle », a-t-elle prévenu.

« Et pourtant, nous avons plus que jamais besoin de diversité culturelle, de regards posés sur le monde », a rappelé Mme Azoulay. « Car la pandémie nous a aussi rappelé à quel point la culture est un bien commun, qui ouvre des horizons, qui donne du lien et du sens à nos sociétés, pour les rendre moins solitaires et plus solidaires ».

Aider la diversité culturelle à repartir de l’avant

Alors que les vaccins font renaître l’espoir, il importe de veiller, partout dans le monde, à ce que les programmes de relèvement après la pandémie tiennent compte des besoins des institutions culturelles, des arts et de toutes celles et tous ceux qui appartiennent au monde de la création, a réaffirmé le Secrétaire général de l’ONU.

« Dans une époque gangrenée par la haine et l’intolérance, la diversité n’est pas uniquement une cause à défendre : elle doit être un investissement », a-insisté M. Guterres. « Les sociétés contemporaines sont multi-ethniques, multireligieuses et multiculturelles. C’est là une richesse, et non une menace. Il nous incombe donc de veiller à ce que chaque communauté ait le sentiment que son identité – sa culture – est respectée ».

le chef de l’ONU a appelé à soutenir la culture, « qui a le génie de favoriser le dialogue et le développement au service de toutes et de tous ».

En citant l’anthropologue et ethnologue français, Claude Lévi-Strauss, « la diversité culturelle est derrière nous, autour de nous et devant nous », la Directrice générale de l’UNESCO a appelé à ne pas perdre le cap et à aller de l’avant.