Biodiversité : aucun des objectifs convenus au niveau international n’a été atteint, alerte l’ONU

« Nous sommes confrontés à une triple urgence - perte de biodiversité, perturbation climatique et pollution croissante », a déclaré le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, lors d’une discussion en ligne consacrée à cette Journée. « Nous épuisons les ressources plus rapidement que la nature ne peut les reconstituer », a-t-il ajouté.

Le Secrétaire général a rappelé que la biodiversité diminue à un rythme sans précédent et alarmant, et que les pressions s'intensifient. « Nous n'avons atteint aucun de nos objectifs de biodiversité convenus au niveau international », a-t-il prévenu.

Du 11 au 24 octobre 2021, les gouvernements se réuniront à Kunming, en Chine, dans le cadre de la COP15 pour finaliser un nouveau cadre mondial ambitieux pour la biodiversité qui peut protéger la nature, restaurer les écosystèmes et réinitialiser notre relation avec la planète.

« Il est essentiel qu'ils réussissent », a dit M. Guterres car « les récompenses seront énormes », rappelant que de nombreuses solutions existent déjà pour protéger la diversité génétique de notre planète sur terre et en mer, mais que nous devons les employer ».

Mettre en œuvre les politiques et à disposition les financements nécessaires

Pour le Secrétaire général, le choix de vivre durablement doit être accessible à tous, partout et doit se traduire par de meilleures politiques qui favorisent la responsabilité des gouvernements, des entreprises et des individus. Un avis partagé par le Président de l’Assemblée générale des Nations Unies, Volkan Bozkir, qui rappelle que les Etats disposent à la fois des ressources et des espaces politiques pour faire des progrès significatifs dans le domaine de la biodiversité.

« Si nous canalisons les capacités et les ressources vers des projets qui stimulent la croissance économique, les emplois et les moyens de subsistance, tout en protégeant simultanément la biodiversité et la nature dans son ensemble, alors nous ne nous rétablirons pas seulement, mais nous investirons dans notre avenir », a dit M. Bozkir lors de cette discussion en ligne.

Selon M. Guterres, des investissements et des actions favorables à la nature peuvent garantir à l’humanité qu’elle pourra bénéficier des dividendes de la diversité biologique. « Le financement public international annuel total en faveur de la nature est nettement inférieur aux subventions à l'origine de sa dégradation », a-t-il déploré.

Des efforts délibérés doivent être entrepris pour débloquer des mécanismes de financement et de gouvernance innovants, estime, pour sa part, le Président de l’Assemblée générale, qui appelle également à donner la priorité aux partenariats locaux-nationaux-internationaux pour permettre le partage des capacités et des ressources. « Et, par-dessus tout, tenons compte de la valeur de la nature dans nos processus de prise de décision », a dit M. Bozkir.

Alors que le monde se remet de la pandémie de Covid-19 et de ses conséquences socio-économiques, les Nations Unies appellent à intégrer la restauration de la nature dans les efforts pour « reconstruire en mieux », en donnant la priorité à une reprise verte et en empêchant toute nouvelle perte de notre capital naturel. Faute de quoi la réalisation des Objectifs de développement durable d’ici à 2030 sera bel et bien compromise.

Comment se traduit la perte de diversité ?