L’ONU lance un plan de réponse pour « sauvegarder le bien-être et la dignité » des Rohingyas au Bangladesh

Sous la direction du gouvernement du Bangladesh, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ont lancé, mardi, un plan de 943 millions de dollars pour « sauvegarder le bien-être et la dignité » des réfugiés rohingyas dans le pays et de leurs communautés d'accueil.