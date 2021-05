Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2021 : chanter, voler, planer - comme un oiseau !

Cette année, la campagne se concentrera sur les phénomènes du « chant des oiseaux » et du « vol des oiseaux » comme moyen d'inspirer et de connecter des personnes de tous âges à travers le monde dans leur désir commun de célébrer les oiseaux migrateurs et de s'unir dans un effort mondial commun et pour protéger les oiseaux et les habitats dont ils ont besoin pour survivre.

Le thème de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2021 est une invitation aux gens du monde entier à se connecter et à renouer avec la nature en écoutant activement - et en observant les oiseaux - où qu'ils soient. En même temps, le thème appelle les habitants de la planète à utiliser leur propre voix et leur créativité pour exprimer leur appréciation commune des oiseaux et de la nature.

Les oiseaux ont été source de réconfort pendant la pandémie de la Covid-19

Les oiseaux peuvent être trouvés partout : dans les villes et à la campagne ; dans les parcs et les arrière-cours, dans les forêts et les montagnes, dans les zones humides et le long des rives. Ils relient tous ces habitats et ils nous connectent, nous rappelant notre propre lien avec la planète, l'environnement, la faune et les uns avec les autres. Par leurs mouvements saisonniers, les oiseaux migrateurs nous rappellent également régulièrement les cycles de la nature.

En tant qu'ambassadeurs mondiaux de la nature, les oiseaux migrateurs relient non seulement différents endroits de la planète, mais ils reconnectent également les gens à la nature et à eux-mêmes comme aucun autre animal sur la planète.

En fait, des milliards d'oiseaux migrateurs ont continué de chanter, de voler et de planer entre leurs sites de reproduction et leurs sites de non-reproduction. Pendant la pandémie, qui a ralenti de nombreuses activités en limitant nos mouvements, les gens du monde entier ont écouté et observé les oiseaux comme jamais auparavant. Pour de nombreuses personnes dans le monde, le chant des oiseaux a également été une source de réconfort et de joie pendant la pandémie, reliant les gens les uns aux autres et à la nature tout en restant en place.

Des scientifiques du monde entier ont également étudié l'impact de la pandémie sur les oiseaux et autres animaux sauvages, en examinant comment « l'anthropause » - le soi-disant arrêt global de l'activité humaine résultant de la pandémie de Covid-19 - a affecté les oiseaux et autres la faune du monde entier. Dans le même temps, les scientifiques se sont également penchés sur les bienfaits positifs pour la santé des oiseaux et de la nature sur les humains.

De toute évidence, la pandémie a représenté un défi sans précédent pour l’humanité. En même temps, cela a également apporté un tout nouveau niveau de conscience et d'appréciation des oiseaux et de l'importance de la nature pour notre propre bien-être.

@Sara Wolman - WMBD Journée mondiale des oiseaux migrateurs - 2021

La Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2021 n'est donc pas seulement une célébration des oiseaux, c'est aussi un moment important pour réfléchir à notre propre relation mondiale avec la nature et pour souligner notre désir collectif de faire plus pour protéger les oiseaux et la nature dans un monde post-pandémique.

La Journée mondiale des oiseaux migrateurs est organisée par un partenariat de collaboration entre deux traités des Nations Unies - la Convention sur les espèces migratrices (CMS) et l'Accord sur les oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA) - et l'organisation à but non lucratif Environnement pour les Amériques (AELE).

La campagne 2021 est également activement soutenue par le Secrétariat du Partenariat pour la voie de migration Asie de l'Est-Australasie (EAAFP) et un nombre croissant d'autres organisations dédiées.

Célébrée dans le monde entier pendant deux jours chaque année - le deuxième samedi de mai et le deuxième samedi d'octobre - La Journée mondiale des oiseaux migrateurs est le seul programme international de sensibilisation et d'éducation qui célèbre la migration des espèces d'oiseaux le long de toutes les principales voies de migration du monde.