Vaccins anti-Covid : le Chef de l’OMS salue la « décision historique » des Etats-Unis pour une levée temporaire des brevets

« Je félicite les Etats-Unis pour cette décision historique en faveur d’une équité vaccinale, donnant ainsi la priorité au bien-être de tous partout dans le monde en cette période cruciale », a déclaré dans un communiqué le Dr Tedros. « Maintenant, avançons tous ensemble rapidement, solidairement, pour bâtir sur l’ingéniosité et l’engagement des scientifiques qui ont produit les vaccins Covid19 qui sauvent des vies », avait-il tweeté plutôt, juste après l’annonce de Washington.

Les Etats-Unis ont annoncé hier mercredi 5 mai qu’ils étaient favorables à la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid. « Il s’agit d’une crise sanitaire mondiale, et les circonstances extraordinaires de la pandémie du Covid-19 appellent à des mesures extraordinaires », a souligné dans un communiqué la Représentante américaine au Commerce, Katherine Tai.

© UNICEF/Sibylle Desjardins Un responsable de la logistique à Kinshasa en République démocratique du Congo montre un capteur de température utilisé pour s'assurer que les vaccins contre la Covid-19 sont stockés à la bonne température.

« C’est un moment formidable dans la lutte contre la Covid-19 » - Dr Tedros

« L’administration croit fermement aux protections de la propriété intellectuelle, mais pour mettre fin à cette pandémie, elle soutient la levée » des brevets sur les vaccins anti-Covid, a justifié Mme Tai, précisant que Washington participait « activement » aux négociations menées à l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) pour permettre la levée de ces brevets. Les États-Unis, poursuit la déclaration, travailleront avec le secteur privé et d’autres partenaires pour développer la fabrication et la distribution des vaccins.

Le Chef de l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU a donc salué l’engagement de l’administration américaine du Président Joe Biden et du Vice-Président Kamala Harris à soutenir cette « dérogation temporaire », évoquant « une démarche audacieuse pour mettre fin à la pandémie le plus rapidement possible ». « C’est un moment formidable dans la lutte contre la Covid-19. L’engagement du Président des États-Unis, Joe Biden, et de l’ambassadrice Katherine Tai, Représentante des États-Unis pour le commerce, à soutenir la renonciation aux protections de la propriété intellectuelle sur les vaccins est un exemple puissant du leadership américain pour relever les défis de la santé mondiale », a ajouté le Dr Tedros.

Pour le Chef de l’OMS, « ce soutien de la Maison Blanche reflète la sagesse et le leadership moral des Etats-Unis pour travailler à mettre fin à cette pandémie (de Covid-19) ». « Mais je ne suis pas surpris par cette annonce. C’est ce que j’attendais de l’administration du président Biden », a-t-il fait valoir.

Photo BioNTech Le vaccin Pfizer-BioNTech contre la Covid-19.

L’Union Européenne « prête à discuter » de la proposition américaine

Après les États-Unis, l’Union Européenne se dit aussi « prête à discuter » d’une levée des brevets. Par la voix de la présidente de la Commission européenne, l’Union Européenne (UE) s’est dit « prête à discuter » de la proposition américaine pour lever les protections de propriété intellectuelle sur les vaccins contre le Covid.

« L’UE est prête à discuter de toute proposition qui s’attaquerait à la crise de façon efficace et pragmatique. Nous sommes prêts à discuter de la façon dont la proposition américaine peut permettre d’atteindre cet objectif », a indiqué dans un tweet, Ursula von der Leyen, relevant la volonté de Bruxelles de mener toute discussion pouvant aboutir à « une solution efficace et pragmatique ».

En attendant, la priorité de l’UE est d’accélérer la production pour parvenir à une couverture vaccinale mondiale. « À court terme, cependant, nous appelons tous les pays producteurs de vaccins à autoriser immédiatement les exportations et à éviter les mesures qui perturbent les chaînes d’approvisionnement », a tweeté la présidente de la Commission européenne.

© UNICEF/Seyba Keïta Le Mali déploie son programme de vaccination contre la Covid-19 à Bamako avec 396 000 doses de vaccins fournies dans le cadre du COVAX.

Pour l’OMC, il s’agit d’un « enjeu moral et économique de notre époque »

Selon les médias, les membres de l’OMC doivent tenir de nouvelles discussions dans les semaines à venir. Et cette levée temporaire des brevets sur les vaccins anti-Covid est une demande défendue depuis des mois par l’Inde et l’Afrique du Sud.

Pour ces deux pays, la levée temporaire permettra d’accélérer la production. Et selon les médias, certains pays comme la Suisse et la France y sont opposés. Du côté de Paris, on plaide plutôt pour des dons en faveur des pays en développement.

S’exprimant hier mercredi avant l’annonce des États-Unis, la Directrice générale de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a déclaré que qu’il est urgent d’assurer un accès équitable aux vaccins

Les Membres de l’OMC doivent répondre d’urgence à la nécessité d’une solution multilatérale pour assurer un accès équitable aux vaccins dans le monde entier, a affirmé l’ancienne Ministre de l’Economie du Nigéria.

« La question de l’accès équitable aux vaccins, aux diagnostics et aux produits thérapeutiques est un enjeu moral et économique de notre époque », a-t-elle ajouté lors d’une réunion du Conseil général de l’OMC à laquelle a été abordée la question de la propriété intellectuelle et de l’accès aux médicaments et au matériel médical essentiels contre la Covid-19.

© UNICEF/Frank Dejongh Plus de 355 000 doses de vaccins contre la Covid-19 expédiées par le COVAX arrivent à Niamey, la capitale du Niger.

Plus de 1,17 milliard de doses de vaccin administrées dans le monde

Mme Okonjo-Iweala a donc plaidé pour une poursuite rapide des négociations sur la dérogation se disant convaincue qu’une « voie pragmatique » était possible.

Tout au long de la pandémie de Covid-19, l’OMS et les autres agences onusiennes ont collaboré avec leurs partenaires pour accélérer la mise au point et la distribution de vaccins, de diagnostics et de traitements par le biais de l’Accélérateur d’accès aux outils de COVID-19, dont l’un des piliers est le dispositif COVAX pour le partage équitable des vaccins avec les personnes à risque dans le monde entier.

A la date du mercredi 5 mai 2021, un total de 1,17 milliard de doses de vaccin ont été administrées dans le monde dont les trois quarts dans les pays riches.

Et la pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 3.221.052 morts dans le monde depuis l’apparition de la maladie fin décembre 2019. Selon un bilan établi jeudi par l’OMS, plus de 153.954.491 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie.