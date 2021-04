Covid-19 en Inde : « La croissance exponentielle dans le nombre de cas nous laisse sans voix »

« La situation en Inde est au-delà du déchirement », a déclaré le Directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse organisée lundi.

Selon le bureau régional de l’OMS pour l’Asie du Sud-Est, l’Inde comptait mardi plus de 17,6 millions de cas confirmés de Covid-19, dont plus de 197.000 décès.

« Il y a une croissance exponentielle dans le nombre de cas qui nous laisse sans voix », a reconnu la Dre Maria Van Kerkhove, responsable technique de la riposte à la Covid-19 au sein du programme d’urgence sanitaire de l’OMS.

« Nous avons vu des trajectoires similaires d’augmentation des contaminations dans d'autres pays mais jamais à la même échelle, jamais au même niveau, et ça n'a jamais eu autant d'impact sur le système de santé comme nous le voyons en Inde », a ajouté la Dre Va Kerkhove.

A ce jour, plus de 130 millions de doses de vaccin contre la Covid-19 ont été administrées en Inde qui compte plus de 1,3 milliards de personnes (le deuxième pays le plus peuplé au monde). Plus de 111 millions d’Indiens ont au moins reçu une dose.

« L'OMS fait tout ce qui est en son pouvoir pour fournir du matériel essentiel, notamment des milliers de concentrateurs d'oxygène, des hôpitaux de campagne mobiles préfabriqués et des fournitures de laboratoire », a souligné le Dr. Tedros.

L’agence sanitaire onusienne a également redéployé plus de 2.600 membres de son personnel pour soutenir la riposte à la Covid-19 en Inde, en contribuant à la surveillance de l’épidémie, apportant des conseils techniques et en appuyant les efforts de vaccination.

L’entreprise Google a également annoncé lundi un soutien financier au Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) pour l'aider à acheminer des fournitures médicales urgentes, y compris de l'oxygène et du matériel de test, là où elles sont le plus nécessaires en Inde.