« Il nous faut, d’urgence, des solutions multilatérales concrètes », souligne le chef de l'ONU 

A l’occasion de la Journée internationale du multilatéralisme et de la diplomatie pour la paix, António Guterres a précisé que ces solutions doivent aller bien au-delà de la pandémie et se fonder « sur une action commune par-delà les frontières pour le bien de l’humanité tout entière », à commencer par la distribution équitable des vaccins en tant que bien public mondial.

Une action multilatérale forte, dès maintenant

Le haut fonctionnaire des Nations unies a dressé un tableau des menaces transnationales mondiales, allant de la crise climatique à la pollution et à la prolifération des armes de destruction massive, en passant par le développement de nouvelles technologies en l'absence de principes et de normes convenus.

« Il nous faut un multilatéralisme davantage placé sous le signe de l’interconnexion, qui resserre la coordination entre les organisations régionales et internationales, les institutions financières internationales et les alliances entre secteurs public et privé », a maintenu M. Guterres, ajoutant que ce multilatéralisme doit être « inclusif, qui s’appuie sur la société civile, les entreprises, les autorités locales et régionales et d’autres acteurs, et qui permette un partage du pouvoir plus large et plus équitable ».

Pour sortir de la pandémie en toute sécurité, faire face à la crise climatique et construire des communautés et des sociétés plus fortes et plus sûres, le chef des Nations Unies a prône « dès à présent » un action multilatérale « forte ».

À l'occasion de cette journée internationale, il a exhorté chacun à renouveler son engagement en faveur de « solutions multilatérales globales qui profitent aux populations et à la planète ».

Pourquoi célébrer cette journée ?

Lorsque l'ONU a été fondée sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale en 1945, sa mission principale était de maintenir la paix et la sécurité internationales.

Selon la Charte des Nations Unies, L'un des buts et principes de l'Organisation est de régler pacifiquement les différends et de prévenir le fléau de la guerre.

La Journée internationale du multilatéralisme et de la diplomatie pour la paix réaffirme ce principe et reconnaît le recours à la prise de décision multilatérale et à la diplomatie pour parvenir à une résolution pacifique des conflits entre les nations.

Si la prévention reste un aspect relativement peu médiatisé du travail de l'ONU, la diplomatie est utilisée pour apaiser les tensions avant qu'elles ne débouchent sur un conflit, ou pour agir rapidement afin de contenir et de résoudre ses causes profondes. Le multilatéralisme n'est pas une option, c’est le moyen le plus efficace, qu’il soit régional ou mondial, d’atteindre les objectifs de la paix, du développement durable et des droits de l’homme pour tous.