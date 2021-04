Des experts onusiens exhortent la Suisse à rapatrier deux jeunes filles enlevées et détenues dans un camp en Syrie 

Les deux pères des filles, qui habitent à Genève, ont demandé au gouvernement suisse de prendre les mesures nécessaires pour rapatrier leurs filles qui auraient été emmenées par leur mère, ostensiblement pour des vacances en août 2016, mais se sont retrouvées en Syrie.

« Les enfants ne devraient pas avoir à supporter le terrible fardeau d'être simplement nés d'individus prétendument liés ou associés à des groupes terroristes désignés », ont déclaré les experts dans un communiqué de presse.

« Privées de liberté depuis plusieurs années déjà dans le camp d'Al-Hol puis dans celui de Roj, privées de leur droit de retourner en Suisse et d'être réunies avec leur familles, la détention de ces deux enfants les expose de plus en plus à toutes sortes d'abus », ont-ils ajouté.

Une situation médicale très préoccupante

Selon les experts, la situation médicale des demi-sœurs est « très préoccupante ». L'aînée souffre d'anémie et aurait été gravement blessée à la jambe par un éclat d'obus. Elle aurait subi trois opérations. La cadette serait également en mauvaise santé.

« Il est fort à craindre qu’elles ne bénéficient pas de soins médicaux adéquats, notamment des services de santé spécifiques et des appareils orthopédiques pour l’aînée », ont précisé les défenseurs des droits humains.

Ils ont exprimé leur profonde inquiétude quant à la situation humanitaire de ces deux jeunes filles dont la vulnérabilité est exacerbée par l'environnement complexe et incertain, ainsi que par les conditions de fortune, sordides et précaires des camps du nord-est de la Syrie.

« Les enfants détenus pour association avec des groupes armés doivent être reconnus comme des victimes de violations graves des droits de l'homme et du droit humanitaire ; leur réhabilitation et leur réintégration ainsi que, si possible, la réunification familiale doivent toujours être une priorité », ont dit les experts.

La mère des filles a été arrêtée par les Forces démocratiques syriennes et transférée, avec ses filles, dans le camp de Roj à l'été 2019, où elles seraient encore détenues aujourd'hui.

UNICEF/Delil Soleiman Une enfant et sa famille dans le camp d'Al-Hol, en Syrie.

Le devoir d'assurer une protection aux ressortissants à l'étranger

« La détention de ces deux jeunes suissesses dans ces conditions est contraire à leur intérêt supérieur et contrevient aux conventions internationales relatives aux droits de l'homme auxquelles la Suisse est partie », ont fait valoir les experts.

Selon eux, la position de la Suisse de ne pas intervenir activement pour rapatrier la mère des deux enfants « ne devrait pas être une raison pour laisser les deux filles dans une situation aussi pénible que celle dans laquelle elles sont actuellement détenues ».

Les experts affirment que les autorités suisses ont le devoir d'assurer une protection efficace à leurs ressortissants à l'étranger, en particulier de ceux qui se trouvent en situation de vulnérabilité, y compris les enfants, et dans ce cas en particulier des filles, lorsqu'elles risquent de subir de graves violations des droits humains ou des abus.

Plusieurs milliers d’enfants vivent dans les camps du nord-est de la Syrie dans une situation similaire à celle de ces deux jeunes filles.

« Le retour des enfants dans leur pays d'origine est un impératif humanitaire et une obligation en matière de droits de l'homme », ont maintenu les experts, soulignant que « le rapatriement de ces deux enfants ne devrait pas être retardé davantage ».

Les experts sont :

Fionnuala Ní Aoláin, Rapporteure spéciale sur la promotion et la protection des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme; Siobhán Mullally, Rapporteure spéciale sur la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants; Morris Tidball-Binz, Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires; Nils Melzer, Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; Fernand de Varennes, Rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités; Michael Fakhri, Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation; Leigh Toomey (Présidente-Rapporteure), Elina Steinerte (Vice-Présidente), Miriam Estrada-Castillo, Mumba Malila et Seong-Phil Hong, du Groupe de travail sur la détention arbitraire; Elizabeth Broderick (Présidente), Melissa Upreti (Vice-présidente), Dorothy Estrada-Tanck, Ivana Radačić et Meskerem Geset Techane, du Groupe de travail sur la discrimination à l'égard des femmes et des filles; Balakrishnan Rajagopal, Rapporteur spécial sur le logement convenable en tant qu'élément du droit à un niveau de vie suffisant et sur le droit à la non-discrimination dans ce contexte; Pedro Arrojo-Agudo, Rapporteur spécial sur les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement; Dubravka Simonovic, Rapporteure spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences; et Tlaleng Mofokeng, Rapporteure spéciale sur le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible.

