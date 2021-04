Climat : une nouvelle alliance financière pour des émissions nettes zéro voit le jour

Intitulée Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), cette alliance mondiale rassemble les initiatives existantes et nouvelles en matière de financement zéro. Son nom fait référence à la Conférence des Nations Unies sur le climat (COP26) qui aura lieu à Glasgow en novembre.

La GFANZ s'efforcera de mobiliser les milliers de milliards de dollars nécessaires à la mise en place d'une économie mondiale sans émissions de gaz à effet de serre et à la réalisation des objectifs de l'Accord de Paris sur le climat. Cette alliance fournira un forum pour la coordination stratégique entre les dirigeants des institutions financières de l'ensemble du secteur financier afin d'accélérer la transition vers une économie nette zéro.

« C'est la percée dans l'intégration du financement climatique dont le monde a besoin », a déclaré Mark Carney, l’Envoyé spécial des Nations Unies pour l'action et le financement en faveur du climat, qui a qualifié la GFANZ de référence en matière d'engagements « zéro émission » dans le secteur financier.

« Plus fondamentalement, la GFANZ agira en tant que forum stratégique pour garantir que le système financier travaille ensemble pour élargir, approfondir et accélérer la transition vers une économie nette zéro », a-t-il ajouté.

La GFANZ catalysera la coordination stratégique et technique sur les mesures que les entreprises doivent prendre pour s'aligner sur un avenir net zéro. Toutes les initiatives de la GFANZ exigent des signataires qu'ils fixent des objectifs intermédiaires et à long terme, alignés sur la science, pour atteindre l'objectif de zéro émission nette au plus tard en 2050. Ces objectifs sont complétés par des cibles à court terme et des plans d'action déterminés par les membres.

Relever la barre, coordonner l'action

Pour débloquer les milliers de milliards de dollars nécessaires à la réalisation d'un avenir résilient et sans émissions, la GFANZ va :

• Élargir la campagne existante du secteur financier de l’Objectif Zéro afin d'établir des engagements crédibles de zéro émission couvrant toutes les activités financées dans tous les secteurs du système financier.

• Augmenter le nombre d'institutions financières ayant des engagements ambitieux, crédibles et transparents pour financer la transition vers le zéro émission.

• Veiller à ce que les engagements soient soutenus par des objectifs intermédiaires (2030 ou plus tôt), ainsi que par des plans de transition solides, compatibles avec une augmentation de 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels, comme l'exige le programme Objectif Zéro.

• Coordonner les engagements et les actions dans l'ensemble du système financier pour soutenir la transition à l'échelle de l'économie, y compris les outils d'analyse essentiels et l'infrastructure du marché (tels que les agences de notation, les auditeurs et les bourses) pour que les institutions financières puissent mettre en œuvre leurs stratégies nettes zéro.

• Soutenir la collaboration technique sur les questions de fond et les questions transversales qui accéléreront l'alignement des investissements et des prêts sur le principe du zéro émission.

• Plaider en faveur d'une politique publique qui soutient la transition vers le net zéro à l'échelle de l'économie.

Lancement d’une autre alliance dirigée par les banques

Une autre alliance bancaire appelée Net Zéro (NZBA) a également été lancée, mardi, conjointement par l'Initiative financière du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUE FI) et le groupe de travail sur les services financiers de l'Initiative pour des marchés durables.

Dirigée par le secteur bancaire, la NZBA est la toute dernière alliance nette zéro. Elle rassemble une première cohorte de 43 des plus grandes banques du monde, avec pour objectif de concrétiser l'ambition du secteur bancaire d'aligner ses engagements climatiques sur les objectifs de l'Accord de Paris, avec collaboration, rigueur et transparence.

Bientôt disponible : des assureurs pour le zéro carbone

Certains des principaux assureurs et réassureurs mondiaux sont en train de créer la Net-Zero Insurance Alliance (NZIA).

Sept entreprises (AXA, Allianz, Aviva, Munich Re, SCOR, Swiss Re et Zurich Insurance Group) sont impliquées dans la création de la NZIA. Cette dernière a soumis une déclaration d'intention pour rejoindre la campagne Objectif zéro des Nations Unies et faire partie du GFANZ, et devrait être officiellement lancée lors de la COP 26.