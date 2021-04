Le Pakistan lance la campagne « DRIVE » pour délivrer des cartes d’identité biométriques aux réfugiés afghans enregistrés (HCR)

Officiellement intitulée Initiative de renouvellement des documents d’identité et de vérification des informations (DRIVE), cette campagne, qui durera au moins six mois, a pour objectif de renouveler les informations sur les réfugiés afghans détenant actuellement des cartes de preuve d’enregistrement (PoR).

« Cette étape permettra aux réfugiés de bénéficier d’un accès amélioré, plus rapide et plus sûr aux services, notamment aux écoles, aux hôpitaux et aux banques », a déclaré Indrika Ratwatte, Directeur régional du HCR pour l’Asie et le Pacifique.

Le tout dernier recensement à grande échelle des réfugiés au Pakistan avait été mené il y a 10 ans. Cette initiative renforcera les efforts du Pakistan, avec le soutien du HCR, pour améliorer la protection des réfugiés. Grâce à ces nouvelles cartes d’identité biométriques, l’accès des réfugiés aux services de santé et d’éducation sera amélioré.

Des informations plus détaillées sur les parcours scolaires et professionnels des réfugiés afghans permettront ainsi de mieux adapter l’aide fournie aux réfugiés au Pakistan. Il s’agit aussi d’améliorer le soutien apporté aux personnes qui pourraient à l’avenir effectuer un retour librement consenti en Afghanistan.

Les réfugiés enregistrés recevront de nouvelles cartes équipées d’une puce contenant des données biométriques. Ces cartes, d’une durée de validité de deux ans, seront également compatibles avec les systèmes technologiques utilisés au Pakistan pour l’authentification de l’identité des Pakistanais lors de leur accès aux services.

« Le Pakistan est un leader mondial en matière de protection des réfugiés. Ce pays mène des efforts novateurs pour trouver des solutions et favoriser l’inclusion des personnes contraintes de quitter leurs foyers en raison d’un conflit prolongé », a ajouté M. Ratwatte.

Plus largement, la campagne DRIVE s’inscrit dans le cadre d’un effort plus large pour aider les Afghans déracinés. Un effectif total de six cents hommes et femmes – composé à la fois de fonctionnaires pakistanais et d’employés du HCR – travaillera dans quelque 35 sites à travers le pays.

Le HCR recherche 7 millions de dollars en 2021 pour financer des campagnes d’information sur les nouvelles cartes d’identité biométriques, le soutien aux centres d’appel, les sites de vérification DRIVE, ainsi que le développement de logiciels, les cartes biométriques, les équipements technologiques et la formation du personnel.