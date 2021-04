RDC : un général brésilien nommé commandant de la Force de maintien de la paix

Marcos de Sá Affonso da Costa succèdera au général Costa Neves, qui a récemment quitté le commandement de la Force. Diplômé de l'Academia Militar das Agulhas Negras, il dirigera 13.000 Casques bleus originaires de 50 pays.

Les soldats de la paix sont présents en RDC depuis plusieurs décennnies et tentent de pacifier l'est du pays, qui connaît des affrontements avec des groupes armés et des insurgés.

Affonso da Costa a servi dans la Mission de vérification des Nations Unies en Angola, l'UNAVEM, et au sein de délégations brésiliennes au Pérou et en France.

TANZBATT 7/Ibrahim Mayambua Une unité de génie indonésienne et un bataillon tanzanien de la MONUSCO, la Mission des Nations Unies en RDC, inspectent un pont à Beni (archives).

Dans l'armée brésilienne, le général a commandé l'école préparatoire des cadets, le bataillon d'infanterie de la jungle, le bataillon d'infanterie mécanisée et a occupé d'autres postes de direction.

Depuis 2019, le général Affonso da Costa s'emploie à préparer les forces sur le terrain en coordonnant la formation militaire des troupes brésiliennes.

Diplômé de l'Academia Militar das Agulhas Negras (Académie militaire des aiguilles noires), Marcos de Sá Affonso da Costa est titulaire d'une licence en administration et a suivi plusieurs formations à l’Institut des hautes études de défense nationale et au Centre des hautes études militaires, tous deux situés à Paris.

Outre le portugais, le général brésilien parle français, espagnol et anglais.