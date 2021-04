Bien manger avant, pendant et après la Covid-19 est essentiel pour notre santé (FAO)

La nourriture que nous consommons influe sur ce que nous ressentons et sur le fonctionnement de nos corps. Cela vaut aussi bien pendant, qu'avant ou après une maladie. Alors que la pandémie de Covid-19 continue de bouleverser la vie quotidienne de nombreuses personnes dans le monde entier, il est important de continuer à mener une vie saine, affirme l’agence onusienne.

Les régimes alimentaires varient beaucoup dans le monde selon l’accès à la nourriture, les revenus, les habitudes et les cultures. Alors que de nombreux pays sont toujours confrontés à la dénutrition, la consommation d’aliments à haute teneur en énergie, en matières grasses, en sucres et en sel est en hausse un peu partout dans le monde.

Pourtant, il existe certains grands principes qui nous permettent de continuer à bien manger, quel que soit l’endroit où nous vivons. La FAO ainsi préconise ainsi six bonnes habitudes alimentaires saines à prendre

Diversifier votre alimentation

Manger des aliments variés provenant de tous les groupes alimentaires permet d’assurer un apport suffisant de nutriments importants. La FAO aide ainsi les États Membres à élaborer et mettre en œuvre des recommandations alimentaires pour des régimes alimentaires et des modes de vie sains.

Plus de 100 pays dans le monde ont élaboré des recommandations adaptées à la situation sanitaire de leur population, à leurs disponibilités alimentaires, à leur culture culinaire et à leurs habitudes alimentaires. Vous pouvez consulter les recommandations pour chaque pays en cliquant ici.

© FAO/G. Agostinucci Un marché de fruits et légumes à Budapest, en Hongrie.

Consommer beaucoup de fruits et de légumes

Les fruits et les légumes sont une source importante de vitamines, de minéraux et de fibres, qui sont nécessaires à une alimentation saine. Il peut être utile d'acheter des fruits et légumes surgelés ou en conserve, peu transformés, afin de limiter les déplacements au marché ou au supermarché. Cependant, il est important de consulter les ingrédients que vous choisissez : du sucre, du sel et des agents de conservation sont parfois ajoutés au cours des processus de mise en conserve et de transformation.

L’année 2021 est l’Année internationale des fruits et des légumes. Vous pouvez consulter cet article afin de découvrir des fruits et légumes dont vous n’avez peut-être jamais entendu parler avant. Vous pouvez également consulter ces livres de recettes de la FAO et apprendre à les cuisiner.

Photo: FAO/Giuseppe Bizzarri Les légumineuses sont une alternative abordable aux protéines animales plus coûteuses, ce qui les rend idéales pour améliorer l'alimentation dans les régions les plus pauvres du monde.

Manger des légumineuses, des céréales complètes et des fruits à coque

Les légumineuses, les grains entiers, les fruits à coque et les bonnes matières grasses comme les huiles d’olive, de sésame ou d’arachide et autres huiles riches en acides gras insaturés contribuent à renforcer votre système immunitaire et à réduire les inflammations.

Les légumineuses sont une source de protéines respectueuse de l’environnement et généralement bon marché. Les haricots, les pois, les lupins et autres légumineuses sont pleins de vitamines et de minéraux qui, lorsqu'ils font partie d'un régime alimentaire équilibré, peuvent contribuer à réduire le risque de maladies telles que le diabète et les maladies coronariennes.

A lire : Les légumineuses sont idéales pour améliorer l'alimentation dans les régions les plus pauvres du monde

domaine public Limiter sa consommation de graisses, de sucre et de sel pour un régime alimentaire équilibré

Limiter votre consommation de graisses, de sucre et de sel

En période de stress, de nombreuses personnes trouvent du réconfort dans la nourriture. Malheureusement, les aliments qui apportent du réconfort sont souvent riches en graisses, en sucre, en sel et en calories, ce qui peut devenir mauvais pour la santé.

La FAO suggère de prendre l’habitude de lire les étiquettes des denrées alimentaires que nous consommons afin de mieux connaitre les ingrédients qu’elles contiennent et leur valeur nutritive. Ces étiquettes sont utiles pour aider à limiter la consommation de certains ingrédients ou à consommer plus d’ingrédients bons pour la santé.

A lire aussi :

UNICEF/Josh Estey Bien cuire les aliments permet d'avoir une bonne hygiène alimentaire

Avoir une bonne hygiène alimentaire

L’hygiène sous toutes ses formes est particulièrement importante en cette période de pandémie. La FAO rappelle que le virus de la covid-19 est un virus respiratoire et ne se transmet pas par les aliments.

Mais il est toujours important d’avoir une bonne hygiène alimentaire et de respecter les mesures de sécurité sanitaire des aliments en suivant ces cinq conseils:

Veiller à la propreté de vos mains, de vos ustensiles de cuisine et de vos surfaces de cuisson, Séparer les aliments crus des aliments cuits, Bien cuire les aliments, Maintenir les aliments à bonne température et Utiliser de l’eau potable.

UNICEF/Vishwanathan Des jeunes filles courent et jouent

Faire de l’exercice et boire beaucoup d’eau

L’activité physique est importante pour notre santé physique et mentale. L’obésité et le surpoids ont beaucoup augmenté ces dernières années. Il est particulièrement important de trouver de nouvelles manières de faire de l’exercice, alors que les restrictions liées à la covid-19 nous forcent à rester davantage chez nous.

La FAO suggère de pratiquer une activité physique pendant au moins 30 à 60 minutes par jour, en fonction de l’âge et de votre mode de vie.

A lire aussi : Le yoga pour la santé, le yoga à la maison

Un livret d’activités pour enfants sur la nutrition donne un grand nombre de conseils aux enfants pour les aider à continuer à mener une vie saine, qu'il s’agisse d’idées d’exercices physiques ou de leçons d'hygiène et de sécurité sanitaire des aliments.

La FAO propose aussi un grand nombre de cours de formation en ligne pour les adultes sur la nutrition.

La FAO rappelle que malgré l’arrivée d’un vaccin, il est essentiel de continuer à suivre les règlementations nationales et les conseils de l’OMS, l’Organisation mondiale de la santé. Il est tout aussi essentiel de prendre soin de soi et bien manger est une très bonne manière de le faire.