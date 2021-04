Mali : quatre Casques bleus tués dans l’attaque d’un camp de la MINUSMA

L’attaque a eu lieu le matin du 2 avril aux alentours de 6h15 (heure locale).

« Les Casques bleus ont vaillamment repoussé une attaque complexe perpétrée par plusieurs terroristes lourdement armés », a indiqué la MINUSMA dans un communiqué de presse publiée le jour de l’attaque.

La mission onusienne fait état d’un bilan provisoire de quatre Casques bleus tchadiens décédés ainsi que des blessés. Des hélicoptères ont été dépêchés sur place afin d’évacuer les blessés.

« Les assaillants ont subi de lourdes pertes notamment plusieurs morts abandonnés sur place », a précisé l’opération de paix de l’ONU.

La MINUSMA a fermement condamné « cette ignoble attaque terroriste, une énième tentative contre le processus de paix et la mise en œuvre de l’Accord par les ennemis de la paix ».

Cette attaque n’entamera en rien la détermination de la MINUSMA à poursuivre l’exécution de son mandat, a précisé la mission qui a également réitéré son engagement continu à protéger les populations et à œuvrer pour la paix.

Le chef des opérations de paix de l’ONU a également fermement condammé l’attaque meurtrière contre ses Casques bleus au Mali. « Ce crime ne doit pas rester impuni », a insisté le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, sur Twitter.

La MINUSMA a salué le courage et la bravoure des Casques bleus et remercié les forces internationales qui ont apporté leur soutien aérien. La mission onusienne et M. Lacroix ont présenté leurs condoléances au gouvernement tchadien, ainsi qu’au familles et aux soldats de la paix tombés au champ d’honneur, et souhaité également un prompt et complet rétablissement aux blessés.

Présente au Mali depuis 2013, la MINUSMA est la mission de l’ONU la plus dangereuse au monde en termes de Casques bleus tués.