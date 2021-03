Blocage du canal de Suez : l’ONU appelle les acteurs du commerce mondial à faire preuve de patience

Depuis le 23 mars, le porte-conteneurs Ever-Given est échoué en travers du canal de Suez. Le cargo de 400 mètres a dévié de sa trajectoire dans le canal au milieu des fortes rafales de vent de sable qui avaient affecté l’Egypte et une partie du Moyen-Orient. Il s’est mis en travers du canal, bloquant une route maritime commerciale stratégique entre l’Europe et l’Asie-Pacifique.

L'OMI suit de près cet incident qui, selon les informations rapportées par la presse, empêchait vendredi au moins 150 navires d’emprunter ce canal qui traverse l’Egypte dans un axe nord-sud reliant la mer Méditerranée et la mer Rouge.

Le Secrétaire général de l'OMI, Kitack Lim, a offert ses encouragements aux autorités égyptiennes, ainsi qu'aux sauveteurs et aux opérateurs des remorqueurs et de dragues qui oeuvrent sans relâche pour remettre le cargo à flot en toute sécurité et reprendre le transit par l'une des routes commerciales maritimes les plus fréquentées du monde dès que possible.

« J'apprécie les efforts de chaque personne impliquée », a-t-il dit dans une déclaration publiée vendredi par l’agence onusienne spécialisée sur la sécurité du commerce maritime internationale.

Commerce maritime international perturbé

Le blocage du canal de Suez par le cargo Ever-Given a fortement perturbé le commerce maritime international et la chaine logistique de nombreuses industries. Les navires qui empruntent ce canal transportent des marchandises dont la valeur cumulée se chiffre au quotidien en milliards de dollars.

« Je suis conscient des implications de la fermeture temporaire du canal et je demande aux acteurs de toute la chaîne d'approvisionnement de faire preuve de patience, car tout le monde travaille pour que le navire, son équipage, sa cargaison et l'environnement restent protégés », a déclaré M. Lim.

Le Secrétaire général de l’OMI a dit avoir hâte de recevoir prochainement des informations concernant l'enquête sur l'incident du Ever-Given. Ces informations permettront à son agence onusienne de donner suite à toutes les recommandations appropriées découlant des conclusions de cette enquête.

Long de 193,3 kilomètres, le canal de Suez permet de relier la mer Méditerranée et la mer Rouge depuis 1869. Environ cinquante navires l’emprunte chaque jour.