Un Tchadien représentera l’ONU en Afrique de l'Ouest et au Sahel

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a annoncé, vendredi, la nomination de Mahamat Saleh Annadif en tant que son nouveau Représentant spécial pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel.

M. Annadif, 64 ans, est le chef de la Mission des Nations Unies au Mali (MINUSMA) depuis cinq ans. Il dirigera le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS) dont le siège est à Dakar, au Sénégal. Il succède au Ghanéen Mohammed Ibn Chambas qui dirige l’UNOWAS depuis 2014. A Dakar, il sera secondé par la Burundaise Giovanie Biha nommée numéro deux de ce bureau politique en 2020.

L’UNOWAS a une mission de diplomatie préventive, de bons offices, de médiation et de facilitation des actions politiques en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Il contribue également à consolider la paix et la gouvernance démocratique dans les pays émergeant de conflits ou des crises politiques.

Ce bureau politique régional de l’ONU travaille étroitement avec l'Union africaine (UA), la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Union du fleuve Mano, la Commission du Bassin du lac Tchad, la Commission du Golfe de Guinée, le G5-Sahel, ainsi qu’avec d'autres partenaires régionaux, afin de promouvoir des solutions régionales aux menaces transversales à la paix et à la sécurité, telles que le terrorisme et l'extrémisme violent, la criminalité transnationale organisée, la piraterie et l'insécurité maritime.

M. Annadif arrivera à Dakar avec une vaste expérience nationale et internationale, ayant participé à plusieurs processus de paix en Afrique, notamment au Niger, en République centrafricaine (RCA) et au Soudan.

Dans son pays, le Tchad, il a occupé les fonctions de Ministre des affaires étrangères (1997-2003), Chef de cabinet du Président (2004-2006) et Secrétaire général de la présidence (2010-2012).

Le prochain Représentant spécial de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel a également œuvré au sein de l’Union africaine (UA). Il a représenté l’UA en Somalie où il a dirigé la mission de l’organisation panafricaine (AMISOM) entre 2012 et 2014. Il a également été Représentant permanent de la Commission de l'UA auprès de l'Union européenne de 2006 à 2010.

M. Annadif est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en télécommunications de l'École polytechnique de Madagascar. Il parle couramment l'anglais, le français et l'arabe.