À l'occasion de la Journée internationale, l'ONU appelle à mettre fin à l'héritage de l'esclavage dans le monde

Dans un message vidéo, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a déclaré que cette date honore « la mémoire des millions de descendants africains qui ont souffert du système brutal de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves ».

Selon lui, « ce commerce a créé et soutenu un système mondial d'exploitation qui a existé pendant plus de 400 ans, dévastant les familles, les communautés et les économies ».

António Guterres rappelle « la résilience de ceux qui ont enduré les atrocités commises par les marchands d'esclaves et les propriétaires d'esclaves » et reconnaît « les immenses contributions que les hommes, les femmes et les enfants réduits en esclavage ont apportées à la culture, au savoir et à l'économie des pays vers lesquels ils ont été transportés ».

La traite transatlantique des esclaves a pris fin il y a plus de deux siècles, mais pour le chef des Nations Unies, « les idées de suprématie blanche qui la sous-tendaient restent vivantes ».

Photo ONU/Devra Berkowitz. Le mémorial sur l'héritage de l'esclavage au siège de l'ONU à New York.

Un impératif mondial de justice

Le thème de la Journée cette année est « Mettre fin à l'héritage de l'esclavage et du racisme : un impératif mondial de justice ».

La célébration met en lumière le mouvement mondial visant à mettre fin aux injustices enracinées dans la traite des esclaves et l'importance de l'éducation pour reconnaître l'impact de cette histoire sur le monde moderne et la manière de remédier à ses effets durables.

Au total, plus de 15 millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont été transportés à travers l'Atlantique.

Dans son message, le chef de l'ONU affirme que le monde doit « mettre fin à l'héritage de ce mensonge raciste » et travailler ensemble « pour remédier aux conséquences pernicieuses et persistantes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves ».

Pour M. Guterres, cela peut se faire en renouvelant la détermination à combattre le racisme, l'injustice et l'inégalité et en construisant des communautés et des économies inclusives où tous peuvent vivre en paix dans la dignité et avec des opportunités.