Bélarus : le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies condamne les graves violations qui continuent

Par cette résolution, adoptée par 20 voix pour, 7 contre et avec 20 abstentions, le Conseil condamne les graves violations des droits de l’homme qui se poursuivent au Bélarus dans le contexte de l’élection présidentielle de 2020.

Le Conseil des droits de l’homme regrette que le gouvernement du Bélarus n’ait pas respecté ses obligations en ce qui concerne le droit de chaque citoyen de voter et d’être élu au cours d’élections libres et régulières. Il se déclare particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles de nombreux actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été commis par des membres des forces de l’ordre et du personnel pénitentiaire.

Le Conseil exhorte les autorités bélarussiennes à s’acquitter des obligations que leur impose le droit international relatif aux droits de l’homme.

Il demande à la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, de procéder à un examen approfondi de toutes les violations des droits de l’homme qui auraient été commises au Bélarus depuis le 1er mai 2020, d’établir les faits et les circonstances entourant les violations présumées, et de recueillir les informations et les éléments de preuve en vue de contribuer à ce que les auteurs de ces violations répondent de leurs actes.

L’organe onusien demande que ce mandat prenne effet immédiatement et prie le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) de présenter un compte rendu oral intermédiaire à sa 48e session (en septembre 2021) et un rapport écrit complet à sa 49e session.

Le Conseil a aussi demandé au Bélarus d’accorder un accès complet et transparent aux représentants du HCDH.