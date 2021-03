Alphonso Davies devient le premier footballeur à être nommé Ambassadeur de bonne volonté du HCR

En acceptant son nouveau rôle, Alphonso Davies a déclaré être « fier de rejoindre l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, en tant qu’Ambassadeur de bonne volonté ». Mon propre vécu me donne envie de m’engager en faveur des réfugiés, de faire connaître leurs parcours et de contribuer à améliorer concrètement leur vie », a-t-il dit.

« Alphonso Davies incarne le pouvoir transformateur du sport et nous sommes honorés qu’il se joigne à nous », a déclaré Filippo Grandi, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. « Le sport a l’incroyable pouvoir d’apporter l’espoir, de guérir et de contribuer à façonner l’avenir des personnes déracinées. Dans le cadre de notre travail auprès des réfugiés, nous constatons chaque jour à quel point le sport peut améliorer leur vie ».

« Son histoire personnelle, son talent et sa réussite en tant que footballeur professionnel et son engagement à aider les réfugiés sont impressionnants. J’ai hâte de travailler avec lui, » a ajouté M. Grandi.

Alphonso Davies sait ce que signifie être un réfugié

Né dans un camp de réfugiés au Ghana, de parents libériens qui avaient fui la guerre civile dans leur pays, Alphonso Davies sait personnellement ce que signifie être un réfugié. « Bien que le camp de réfugiés ait été un endroit sûr pour ma famille après avoir fui la guerre, je me demande souvent où j’en serais si j’y étais resté et si je n’avais pas bénéficié des opportunités offertes par la réinstallation. Je ne pense pas que j’aurais pu arriver là où je suis aujourd’hui », a-t-il raconté.

Alphonso Davies et sa famille ont été réinstallés au Canada quand il avait cinq ans. A l’âge de 15 ans, il a commencé à jouer en tant que footballeur professionnel et, seulement un an plus tard, il a fait ses débuts au sein de l’équipe nationale, devenant ainsi le plus jeune joueur de l’équipe nationale masculine du Canada. Aujourd’hui âgé de 20 ans, Alphonso souhaite soutenir le travail du HCR et mettre à profit le pouvoir transformateur du sport pour aider les personnes déracinées à se construire un avenir meilleur.

« Je veux expliquer au grand public combien il est important d’aider les réfugiés, où qu’ils se trouvent, dans des camps ou en ville, dans les pays voisins d’un conflit ou dans des pays de réinstallation comme le Canada », a-t-il dit. « Les réfugiés ont besoin de notre soutien pour survivre, mais aussi d’un accès à l’éducation et aux sports, afin de réaliser leur potentiel et de véritablement s’épanouir ».

Alphonso Davies a commencé à soutenir le HCR en 2020, en organisant notamment un tournoi de football en ligne pour collecter des fonds au bénéfice des réfugiés. En février 2021, il a participé au lancement d'une campagne orchestrée par le gouvernement canadien et intitulée « Together for Learning » ou « Ensemble pour l’apprentissage », qui vise à promouvoir l'accès à une éducation de qualité pour les réfugiés à travers le monde entier.

Alphonso Davies est considéré comme l’un des meilleurs footballeurs au monde, en tant qu’arrière gauche, pour sa rapidité et sa réactivité sur le terrain. En 2020, il a été lauréat du titre de « recrue de l’année » au sein de la Bundesliga et il faisait partie de l’équipe du FC Bayern Munich qui a remporté six titres prestigieux.