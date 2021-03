Bangladesh : un incendie important dévaste le camp de réfugiés rohingyas à Cox's Bazar

Plus de 10.000 abris ont été endommagés dans l'incendie et le plus grand centre de santé de l'OIM situé dans le camp a été détruit. Le centre de santé, ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, a servi plus de 55.000 personnes l'année dernière et sa perte complique la réponse au défi de la pandémie de Covid-19.

Le feu a ralenti une fois qu'il a atteint les routes principales, les canaux et les rizières. Il s'est depuis calmé, mais pas avant d'avoir détruit les installations essentielles, les abris et les biens personnels de dizaines de milliers de personnes.

La cause de l'incendie est encore inconnue. Selon les agences humanitaires et les autorités locales, 11 personnes ont perdu la vie, plus de 500 personnes ont été blessées et environ 400 sont toujours portées disparues.

« Cette catastrophe est un terrible coup qui exacerbe les besoins humanitaires des réfugiés à Cox's Bazar », a déclaré le Directeur général de l'OIM, António Vitorino. « Nous allons devoir repartir de zéro pour reconstruire. Nous sommes de tout cœur avec toutes les personnes touchées. Nous nous engageons à les aider à reconstruire en toute sécurité avec le soutien du gouvernement du Bangladesh, de nos donateurs, de nos partenaires et des acteurs humanitaires ».

Immédiatement après, les services d'intervention du gouvernement, notamment les pompiers, l'armée et les agences humanitaires se sont précipités dans la zone pour éteindre l'incendie. L'OIM a déployé ses ambulances et ses équipes médicales mobiles pour secourir tous ceux qui ont été blessés et pour fournir un soutien en matière de santé mentale et psychosociale.

Les volontaires rohingyas sur le terrain ont été les premiers à réagir, aidant les gens à se mettre en sécurité, soutenant les efforts de lutte contre l'incendie et travaillant pour soutenir les efforts de secours. Les équipes de l'OIM et ses partenaires ont travaillé toute la nuit pour répondre aux besoins les plus immédiats de ceux qui ont fui le brasier.

UNICEF Bangladesh/2021/Swasti Des réfugiés rohingyas affectés par l'incendie, sont évacués avec leurs biens.

Les familles ont commencé à retourner sur leurs parcelles de terre.

L'OIM distribue une aide d'urgence à toutes les personnes touchées. Cela comprend des kits d'abris et de l'eau ainsi que des articles d'urgence tels que des masques, du savon, des couvertures, des lampes solaires, des moustiquaires et des jerrycans.

Avec le début de la mousson qui approche, la reconstruction est essentielle. L'OIM continuera à aider les gens à reconstruire des abris durables, des installations d'eau, d'assainissement et d'hygiène ainsi que son centre de santé, une installation qui a été cruciale pour répondre à la Covid-19 au cours de l'année dernière.

Le fonds d'urgence de l'OIM s'est engagé à verser 1 million de dollars pour les opérations de secours. Une somme supplémentaire de 20 millions de dollars est nécessaire pour répondre aux besoins les plus urgents.