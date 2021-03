Montée de la violence contre les Asiatiques : l’ONU appelle à défendre la dignité de tous

« Le Secrétaire général est profondément préoccupé par la montée de la violence contre les Asiatiques et les personnes d'ascendance asiatique durant la pandémie de Covid-19 », a déclaré son porte-parole adjoint, Farhan Haq, dans un communiqué de presse publié lundi.

Mardi dernier, huit personnes, dont six femmes d’origine asiatique, ont été tuées dans trois salons de massage autour d’Atlanta, aux Etats-Unis, par un homme blanc de 21 ans.

Le racisme à l’encontre des personnes asiatiques ou d’origine asiatique a bondi durant la pandémie de Covid-19, aux Etats-Unis et dans d’autres pays, souvent encouragé par des discours haineux accusant ces personnes d’être responsables du nouveau coronavirus, de sa propagation et d’autre maux.

« Le monde a été témoin d'attaques meurtrières horribles, de harcèlement verbal et physique, d'intimidation dans les écoles, de discrimination sur le lieu de travail, d'incitation à la haine dans les médias et sur les plateformes de médias sociaux, et de propos incendiaires de la part des personnes en position de pouvoir », a dit M. Haq.

« Dans certains pays, les femmes asiatiques ont été spécifiquement ciblées par des attaques, ajoutant la misogynie au mélange toxique de haine », a ajouté le porte-parole adjoint du chef de l’ONU. « Des milliers d’incidents au cours de l’année écoulée ont perpétué une histoire séculaire d’intolérance, de stéréotypes, de bouc émissaire, d’exploitation et de maltraitance ».

Le Secrétaire général de l’ONU a exprimé son plein soutien aux victimes et aux familles, et s’est dit solidaire de tous ceux qui sont confrontés au racisme et à d’autres atteintes à leurs droits de l’homme. « Ce moment de défi pour tous doit être le moment de défendre la dignité de tous », a souligné son porte-parole adjoint.