Covid-19 : près de sept millions de doses de vaccin administrées en Afrique (OMS)

Après des mois d’attente de vaccins, de nombreux pays africains ont finalement lancé des campagnes en vaccinant rapidement les populations à haut risque. « En dépit du fait que l’Afrique a reçu les vaccins tardivement et en quantités limitées, il n’en reste pas moins que beaucoup de chemin a été parcouru en très peu de temps », a souligné la Dre Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique. Selon elle, cela est dû à « la grande expérience du continent en matière de campagnes de vaccination de masse » et à la « détermination de ses dirigeants » et de sa population à endiguer efficacement la Covid-19.

Les pays ont eu accès aux vaccins par l’intermédiaire du mécanisme de solidarité COVAX, mais également via des accords bilatéraux et des dons. Au total, 38 pays africains ont reçu plus de 25 millions de doses de vaccin contre la Covid-19 et 30 ont lancé des campagnes de vaccination.

Plus de 420.000 doses administrées en deux semaines au Ghana

Au total, 363.691.238 doses de vaccin ont été administrées dans le monde. Grâce au mécanisme COVAX, plus de 16 millions de doses de vaccin ont été expédiées jusqu’à présent à 27 pays africains. C’est le cas du Ghana qui a déjà administré plus de 420.000 doses, juste deux semaines seulement après avoir reçu les vaccins AstraZeneca financés par le mécanisme COVAX.

Ce pays ouest-africain a ainsi couvert plus de 60% de la population ciblée lors de la première phase dans la région du Grand Accra, qui se trouve être la région du pays la plus touchée par la pandémie. Au cours des neuf premiers jours, l’OMS estime que le pays a administré des doses du vaccin à près de 90% des agents de santé.

Au Maroc également, plus de 5,6 millions de doses de vaccin ont été administrées au cours des sept dernières semaines, alors qu’en Angola, plus de 49.000 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19 au cours de la semaine écoulée, y compris plus de 28.000 agents de santé.

« La phase initiale de déploiement des vaccins dans certains pays africains a permis de toucher un nombre bien plus élevé de personnes que dans les pays d’autres régions qui ont eu accès aux vaccins beaucoup plus tôt », a ajouté la Dre Moeti.

Le besoin urgent de disposer de doses supplémentaires se pose déjà en Afrique

En vue de garantir un impact maximal de la vaccination, les premières doses de vaccin sont limitées à des groupes de population prioritaires comprenant le personnel de santé, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes de santé. Même si le déploiement des vaccins se déroule bien, le besoin urgent de disposer de doses supplémentaires se pose d’ores et déjà, met en garde l’OMS.

Selon la branche africaine de l’agence onusienne, le Ghana, le Rwanda et d’autres pays auront bientôt épuisé leurs stocks de vaccin contre la Covid-19. « Les pays vaccinent leurs populations à un rythme impressionnant, mais nous devons veiller à ce que ce rythme ne s’estompe pas », a alerté la Dre Moeti.

L’OMS plaide de toute urgence, « des approvisionnements supplémentaires pour réduire l’écart entre les personnes vaccinées et celles qui ne le sont pas ». Et c’est dans ce contexte que certains pays du continent ont interrompu ou reporté leur utilisation du vaccin AstraZeneca, faisant écho à la suspension de ce vaccin dans certains pays d’Europe.

Plus de 2,67 millions de morts dans le monde dont 108.000 décès en Afrique

Mais pour l’OMS, il s’agit là d’une mesure de précaution fondée sur des rapports faisant état de troubles rares de la coagulation sanguine chez des personnes à qui le vaccin a été administré. « La suspension concerne un lot spécifique du vaccin d’AstraZeneca, qui n’a pas été distribué en Afrique », précise l’agence onusienne, qui recommande la poursuite de la vaccination, considérant que les avantages du vaccin AstraZeneca l’emportent sur ses risques.

Les campagnes de vaccination sont organisées au moment où le continent africain a dépassé la barre des quatre millions de cas de Covid-19 (y compris les 43.000 nouveaux cas recensés la semaine dernière), pour 108.000 décès. Au cours du mois écoulé, le nombre de nouveaux cas a baissé de 41% par rapport au mois précédent, mais une tendance à la hausse est observée dans 12 pays, notamment au Cameroun, en Éthiopie, au Kenya et en Guinée (où sévit aussi une flambée épidémique de maladie à virus Ebola).

Au total, la pandémie de Covid-19 a fait plus de 2.670.274 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi jeudi par l’OMS. Plus de 120,66 millions de cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie.