Le durcissement des restrictions sur les voyages met en évidence les défis actuels pour le tourisme (ONU)

D’après les données les plus récentes de l’OMT, l’apparition de nouveaux variants du virus de la Covid-19 a conduit de nombreux gouvernements à remettre en question leurs efforts d’assouplissement des restrictions sur les voyages. Les fermetures totales aux touristes étant les plus fréquentes en Asie-Pacifique et en Europe.

Le rapport de l’OMT consacré aux restrictions sur les voyages fournit un aperçu complet de la réglementation en place dans 217 destinations du monde entier. Dans de précédentes éditions du rapport, on voyait se dégager un mouvement allant dans le sens d’un assouplissement ou de la levée des restrictions sur les voyages, mais ce tout dernier rapport en date montre que, face à une situation épidémiologique qui reste grave, les gouvernements ont fait le choix d’une plus grande prudence.

Début février, 32% du total des destinations dans le monde (69 en tout) sont complètement fermées au tourisme international. Parmi elles, un peu plus de la moitié (38 destinations) sont fermées depuis au moins 40 semaines. Parallèlement, 34% des destinations dans le monde sont actuellement partiellement fermées aux touristes internationaux.

« Les restrictions sur les voyages ont été largement utilisées pour enrayer la propagation du virus. Maintenant que nous cherchons à faire redémarrer le tourisme, il nous faut reconnaître que les restrictions ne sont qu’un élément de solution parmi d’autres », a déclaré le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili.

Selon lui, le recours aux restrictions doit s’appuyer sur les données et les analyses les plus récentes et être systématiquement réexaminé, « de façon à permettre la reprise sûre et responsable d’un secteur dont dépendent des millions et des millions d’entreprises et d’emplois. »

D’évidentes disparités régionales

La neuvième édition du rapport de l’OMT sur les restrictions sur les voyages montre la persistance de différences régionales au niveau des restrictions sur les voyages. Des 69 destinations où les frontières sont complètement fermées aux touristes, 30 sont en Asie-Pacifique, 15 en Europe, 11 en Afrique, 10 dans les Amériques et 3 au Moyen-Orient.

Parallèlement, l’étude de l’OMT fait aussi apparaître une tendance vers l’adoption d’une approche plus nuancée, reposant sur des données factuelles et fondée sur les risques de la mise en œuvre des restrictions sur les voyages. De plus en plus de destinations dans le monde exigent maintenant des touristes internationaux qu’ils produisent un certificat de résultat négatif de test PCR ou antigénique à l’arrivée et qu’ils fournissent également leurs coordonnées de contact aux fins du traçage. De fait, 32% du total des destinations dans le monde font actuellement de la présentation de ces résultats de dépistage la principale condition d’entrée pour les touristes internationaux, souvent combinée à une mesure de quarantaine, et c’est une condition qui arrive en deuxième ou en troisième position dans une proportion équivalente de destinations.

Les plus gros marchés touristiques restent prudents

Alors que l’OMT a pris la tête des efforts de relance du tourisme, le rapport sur les restrictions sur les voyages relève aussi les mises en garde adressées par différents gouvernements à leurs ressortissants. L’analyse des 10 premiers marchés émetteurs de tourisme déconseillant actuellement les déplacements non essentiels à l’étranger montre que ce sont des marchés qui généraient 44 % du total des arrivées internationales en 2018.

L’agence onusienne fait observer que les recommandations émises par les gouvernements joueront un rôle crucial dans la reprise et le relèvement du tourisme dans les semaines et les mois qui viennent.

Dans l'ensemble, le développement des restrictions de voyage pour le tourisme international se caractérise encore par l'incertitude, les changements rapides et une grande diversité au niveau des mesures pour les touristes internationaux.