RCA : le HCR a besoin de 164 millions de dollars pour aider plus de 1,5 million de déplacés

« La violence qui alimente la crise de déplacement ne semble pas vouloir prendre fin, et près d’un tiers des 4,7 millions d’habitants de la République centrafricaine (RCA) ont été contraints de fuir », a déclaré Boris Cheshirkov, le porte-parole du HCR lors d’un point de presse virtuel organisé depuis Genève. Depuis que la nouvelle crise a éclaté, quelque 100.000 personnes ont été déplacées à l’intérieur de la RCA.

Dans le même temps, les pays voisins comme le Cameroun, le Tchad, la République démocratique du Congo (RDC) et la République du Congo ont accueilli 111.000 nouveaux arrivants. Selon le HCR, les réfugiés continuent de traverser chaque jour les frontières centrafricaines.

Par ailleurs, de nombreux nouveaux arrivants signalent de graves violations des droits de l’homme en RCA. « Nos collègues à Gore, au Tchad, s’occupent d’une mère réfugiée de 26 ans qui a été battue et violée par un rebelle avec son bébé de six mois à ses côtés après avoir fui sa maison à Maroukounde », a détaillé M. Cheshirkov, ajoutant que la femme est maintenant enceinte à la suite de cette agression. Elle reçoit présentement un soutien médical et psychosocial de la part des équipes du HCR.

Sans fonds, des risques de réduction ou d’interruption de l’aide vitale

Pour permettre apporter une protection et une assistance ciblées aux déplacés centrafricains et à leurs hôtes, le HCR a urgemment besoin des contributions financières qu’il sollicite. « Si les fonds ne sont pas rapidement mis à disposition, nous serons contraints de réduire ou d’interrompre l’assistance vitale, alors même que les besoins augmentent », a averti le porte-parole du HCR.

Sur l’appel de fonds de 164 millions de dollars, plus de 35 millions sont destinés à lutter contre la violence sexiste ainsi que pour le suivi, l’enregistrement et la documentation des personnes déplacées. Plus de 13 millions visent à fournir des abris et une aide essentielle aux déplacés vivant dans « des conditions désastreuses en RCA et dans les pays voisins ».

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, plus 27 millions de dollars sont prévus pour le secteur de la santé, la nutrition, l’eau, l’assainissement et l’hygiène. Selon le HCR, ce plan est nécessaire pour prévenir la propagation des maladies, les besoins s’étant aggravés par la menace imminente du nouveau coronavirus.

Sur le terrain, malgré des ressources limitées, les équipes du HCR ont intensifié la surveillance des frontières et la protection afin d’identifier et de répondre de manière proactive aux besoins les plus urgents des déplacés.

« Nous soutenons les survivants de violences sexuelles et atténuons le risque de nouvelles violences sexistes. Nous nous efforçons également de réduire le risque d’infection par la Covid-19 en construisant et en équipant des centres de quarantaine et des zones de traitement et d’isolement », a fait valoir le porte-parole de l’agence onusienne.