Palestine : l’ONU salue les progrès dans la préparation des élections et la mobilisation des électeurs

« Les factions palestiniennes progressent vers la tenue d'élections législatives, présidentielles et au Conseil national palestinien », a déclaré Tor Wennesland, le Coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient aux membres du Conseil de sécurité.

Plus tôt ce mois-ci, les représentants de ces factions se sont réunis au Caire, la capitale de l’Egypte. Ils sont parvenus à un accord sur plusieurs questions en suspens et ont fait avancer le processus électoral.

« Les factions ont également souligné que des élections devaient avoir lieu dans toute la Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est, et dans la bande de Gaza, sans exception », a indiqué M. Wennesland qui a salué les mesures positives prises à ce jour ainsi que le rôle de chef de file joué par l’Égypte pour aider à faire avancer ce processus.

« Pendant ce temps, le public palestinien fait sa part », a dit l’envoyé onusien. Le 17 février, la Commission électorale centrale a clôturé l'inscription des électeurs et annoncé 421.000 nouveaux inscrits, portant le nombre total d'électeurs inscrits à plus de 2,6 millions, soit 93% de tous les électeurs éligibles selon les estimations démographiques du Bureau central palestinien des statistiques. Environ 80% des 1,56 million d'électeurs qui voteront pour la première fois ont moins de 30 ans. « Il est encourageant de voir une participation publique aussi forte au processus démocratique », s'est félicité le Coordonnateur spécial.

« L'ONU continuera de travailler collectivement pour soutenir le peuple palestinien, notamment en facilitant et en soutenant les préparatifs en vue de ces élections importantes », a-t-il assuré.

L'espoir de réaliser la solution à deux États

M. Wennesland, qui a pris ses fonctions en janvier, a rappelé l’importance d’entamer le processus visant à redonner aux Palestiniens et aux Israéliens « l’espoir que la réalisation de la solution à deux États et une paix juste, durable et globale puisse être réalisée ».

« Compte tenu de la réalité des développements sur le terrain, la profondeur de la tâche est décourageante, mais pas insurmontable. Nous devons saisir les opportunités émergentes », a-t-il dit.

Les prochaines élections en Palestine pourraient être une de ces opportunités, a souligné le Coordonnateur spécial. Selon lui, le taux d’inscription extraordinairement élevé parmi les Palestiniens est une réponse extrêmement positive de la part du peuple palestinien à l’appui de l’appel du Président Abbas à des élections.

« C'est une indication claire qu'ils veulent participer à la décision de leur propre avenir politique », a dit M. Wennesland. « La tenue d'élections libres et équitables dans tout le territoire palestinien occupé est une étape cruciale vers le rétablissement de l'unité nationale palestinienne, qui peut renouveler la légitimité des institutions nationales, y compris un Conseil législatif et un gouvernement démocratiquement élus en Palestine ».

L’envoyé de l'ONU a tenu à souligner que « le droit de vote démocratique, en particulier pour les jeunes, est le droit de décider de son propre avenir politique et doit être soigneusement protégé ». Il a assuré que l'ONU et la communauté internationale continueront de jouer un rôle actif dans le soutien du processus électoral.

« Les élections aideront également à ouvrir la voie vers la restauration d'un horizon politique légitime pour parvenir à une solution à deux États », a-t-il dit. « L'Organisation des Nations Unies, aux côtés de ses partenaires du Quatuor pour le Moyen-Orient, continuera d'appuyer les Palestiniens et les Israéliens dans leurs efforts pour atteindre cet objectif ».