Covid-19 : l’UNICEF commence à expédier des seringues pour le déploiement mondial des vaccins

L’agence onusienne a ainsi envoyé mardi par fret aérien aux Maldives 100.000 seringues ainsi que 1.000 boîtes de sécurité dans lesquelles elles peuvent être jetées une fois utilisées.

La Côte d'Ivoire, en Afrique de l’Ouest, et São Tomé-et-Príncipe, en Afrique centrale, font également partie des destinations des premiers envois de seringues expédiés depuis l'entrepôt humanitaire de l'UNICEF à Dubaï, aux Emirats arabes unis. Davantage de pays recevront des livraisons imminentes de seringues pour les vaccins contre la Covid-19.

Au cours des prochaines semaines, le Fonds expédiera plus de 14,5 millions de seringues autobloquantes de 0,5 ml et 0,3 ml dans plus de 30 pays. Alors que les seringues de 0,5 ml sont destinées à être utilisées avec le vaccin Serum Institute of India / AstraZeneca, celles de 0,3 ml doivent être utilisées avec le vaccin Pfizer-BioNTech.

« Dans cette lutte mondiale contre la pandémie de Covid-19, les seringues sont aussi vitales que le vaccin lui-même », a déclaré la Directrice exécutive de l'UNICEF, Henrietta Fore, dans un communiqué. « Il est essentiel de disposer d'un approvisionnement suffisant en seringues déjà en place dans chaque pays avant l'arrivée du vaccin afin que ce dernier puisse être administré en toute sécurité. Cela permettrait à la vaccination de commencer immédiatement et aiderait à renverser la vapeur sur ce terrible virus », a-t-elle ajouté.

Les pays qui recevront des seringues dans le cadre de cette première tranche comptent parmi ceux inclus dans les priorités du COVAX - le mécanisme international de distribution équitable des vaccins contre la Covid-19. Ces pays bénéficiaires ont demandé à l'UNICEF de leur fournir des seringues. Ces expéditions appuieront le déploiement national des vaccins dans le cadre de l’objectif du COVAX de fournir des vaccins à tous les pays participants.

Les seringues de 0,5 ml sont expédiées depuis l’entrepôt humanitaire de l’UNICEF à Dubaï, tandis que les seringues de 0,3 ml et 2 ml seront acheminées directement depuis un fabricant en Espagne. Les envois comprendront également des boîtes de sécurité pour l'élimination en toute sécurité des seringues.

Les deux seringues sont du type autobloquant, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas être réutilisées après qu'une seule dose de vaccin a été administrée. Cela réduit le risque d'infection par des maladies transmises par le sang à la suite de la réutilisation de la seringue.

Jusqu'à un milliard de seringues fournies par l’UNICEF

Au total, l'UNICEF fournira jusqu'à un milliard de seringues et 10 millions de boîtes de sécurité aux pays en 2021 pour s'assurer qu'ils sont prêts pour les vaccinations contre la Covid-19. Afin de répondre à la demande de ces fournitures vitales, l'agence onusienne a créé un stock de près d'un demi-milliard de seringues dans ses entrepôts de Copenhague (Danemark) et de Dubaï en vue du déploiement plus important des vaccins dans 82 pays à revenu faible et intermédiaire.

L’UNICEF collabore avec les compagnies aériennes, les opérateurs logistiques et les transitaires pour faire en sorte que les seringues soient traitées comme un fret prioritaire, qu’elles soient expédiées directement d’un fabricant ou de ses entrepôts au point d’entrée du pays de destination. Bien que les premières livraisons soient transportées par avion, la plupart des seringues et des boîtes de sécurité seront transportées par voie maritime en raison de la grande quantité d'espace qu'elles occupent en tant que fret.

Le Fonds s’est fixé pour objectif de rendre deux milliards de doses de vaccins de Covid-19 disponibles pour livraison en 2021. Même avant le début de la pandémie, l'UNICEF était déjà le plus gros acheteur de vaccins au monde, commandant plus de deux milliards de vaccins par an afin d’atteindre près de la moitié des enfants de moins de 5 ans dans le monde. En outre, l'agence onusienne achète et fournit annuellement environ 600 à 800 millions de seringues pour des programmes de vaccination réguliers.