Iraq : l’envoyée de l’ONU plaide pour des réformes économiques et réclame des élections crédibles

L'envoyée de l'ONU a tout d'abord condamné l'attaque meurtrière à la roquette à Erbil, la nuit passée. « Ces tentatives d'attiser les tensions constituent de graves menaces pour la stabilité de l'Iraq. Une étroite collaboration entre Bagdad et Erbil, pour traduire les coupables justice, est désormais de la plus haute importance », a-t-elle dit.

S’agissant de l’économie, Mme Hennis-Plasschaert a noté que l'Iraq continuait de connaître de graves difficultés financières et économiques, comme en témoigne la dévaluation du dinar iraquien de plus de 20% fin décembre.

« Néanmoins, une augmentation de près de 40% des revenus pétroliers depuis novembre 2020 a atténué la crise de liquidité, laissant une certaine marge de manœuvre au gouvernement », a-t-elle ajouté. « À présent, l'augmentation continue prévue des prix du pétrole devrait permettre au gouvernement d'aller de l'avant sur des questions urgentes telles que la prestation des services publics et les salaires des fonctionnaires ».

Mais, selon elle, « peu de progrès ont été accomplis dans la mise en œuvre des mesures de réforme indispensables ».

« L’Iraq ne peut se permettre ni de continuer à dépendre de l’extraction des ressources, ni de supporter le fardeau excessif d’un secteur public démesuré », a-t-elle dit. « De nombreuses opportunités de réformes significatives et nécessaires ont été gaspillées depuis 2003. Et il est plus que temps de donner la priorité à la diversification économique durable, ainsi qu'au développement d'un secteur privé à valeur ajoutée et créateur d'emplois ».

« Je le répète : une dépendance à l'égard des prix volatils des matières premières n'est pas du tout une stratégie », a-t-elle ajouté.