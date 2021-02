Covid-19 : seize grandes compagnies aériennes s'associent à l'UNICEF pour soutenir le déploiement global des vaccins

Ces seize compagnies aériennes* ont signé des accords avec l'agence onusienne pour soutenir son « Initiative de fret aérien humanitaire », qui servira également de mécanisme mondial de préparation logistique pour d'autres crises humanitaires et sanitaires à long terme.

« La livraison de ces vaccins vitaux est une entreprise monumentale et complexe, compte tenu des volumes à transporter, des exigences de la chaîne du froid, du nombre de livraisons prévues et de la diversité des itinéraires », a déclaré Etleva Kadilli, Directrice de la Division des approvisionnements de l'UNICEF.

Protéger un grand nombre de personnes

Les compagnies aériennes couvrant des liaisons vers plus de 100 pays soutiendront le mécanisme COVAX - l'effort mondial visant à assurer un accès équitable aux vaccins contre la Covid-19.

À partir de cette année et sous réserve que toutes les conditions soient remplies et que les plans d'allocation soient finalisés, 145 pays recevront des doses pour vacciner en moyenne trois pour cent de leur population. C'est ce que prévoit le plan d'allocation du premier tour de l'installation COVAX.

En plus de donner la priorité aux expéditions de fournitures vitales, les compagnies aériennes prendront des mesures, telles que le contrôle de la température et la sécurité, tout en ajoutant des capacités de fret sur les itinéraires, si nécessaire.

L'UNICEF a souligné que leurs engagements sont essentiels à la « livraison rapide et sûre » des vaccins et des fournitures essentielles.

« Le transport sûr, rapide et efficace des fournitures vitales est essentiel pour soutenir l'accès aux services essentiels pour les enfants et les familles », a déclaré l'UNICEF.

De plus, les livraisons de COVAX et la vaccination ultérieure des travailleurs de première ligne aideront les systèmes de santé et de soins sociaux à reprendre ces services essentiels en toute sécurité.

* Les seize compagnies aériennes sont : AirBridgeCargo, Air France/KLM, Astral Aviation, Brussels Airlines, Cargolux, Cathay Pacific, Emirates Skycargo, Ethiopian Airlines, Etihad Airways, IAG Cargo, Korean Air, Lufthansa Cargo, Qatar Airways, SAUDIA, Singapore Airlines Ltd, et United Airlines.