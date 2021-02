Myanmar : le chef de l’ONU juge « inacceptables » les violences, les intimidations et le harcèlement

Dans une déclaration publiée dimanche par son porte-parole, Stéphane Dujarric, le chef des Nations Unies a appelé l'armée et la police du Myanmar à veiller à ce que le droit de réunion pacifique soit « pleinement respecté » et que les manifestants ne soient « pas soumis à des représailles ».

« Les rapports faisant état de violences, d'intimidations et de harcèlement continus de la part du personnel de sécurité sont inacceptables », a-t-il précisé.

Les arrestations en cours de dirigeants politiques, de fonctionnaires, de membres de la société civile et de représentants des médias sont « profondément préoccupantes », tout comme les restrictions en matière d'Internet et de télécommunications, a estimé M. Guterres qui a soutenu qu'elles « ne doivent pas être perturbées » pour garantir le droit à la liberté d'expression, qui inclut l'accès à l'information.

Il a réitéré son appel aux États membres, « collectivement et bilatéralement », pour qu'ils exercent leur influence pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales du peuple du Myanmar. Il a réaffirmé le « soutien indéfectible » de l'Organisation au peuple du Myanmar dans sa poursuite de « la démocratie,de la paix, des droits de l'homme et de l'État de droit ».

En conclusion, « le Secrétaire général appelle les autorités militaires à autoriser d'urgence l'Envoyée spéciale, Christine Schraner Burgener, à se rendre au Myanmar dans des conditions convenues et à évaluer la situation de première main », indique la déclaration.