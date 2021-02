Les légumineuses sont idéales pour améliorer l'alimentation dans les régions les plus pauvres du monde

Les légumineuses désignent une espèce de plantes qui existe depuis des millions d’années. C’est d’ailleurs l’une des premières espèces de plantes dans le monde à avoir été domestiquée.

Haricots secs, lentilles, pois chiche… La cuisine et les plats traditionnels des quatre coins du monde font la part belle aux légumineuses, du houmous méditerranéen (à base de pois chiches) au petit-déjeuner traditionnel anglais (haricots blancs en sauce) en passant par le dal indien (pois ou lentilles).

Les légumineuses sont un atout indispensable pour relever les défis liés à la pauvreté, à la sécurité alimentaire, à la santé humaine et à la nutrition, ainsi qu’à la santé des sols et à l’environnement; elles participent ainsi à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) et à l’initiative Main dans la main de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Les légumineuses sont des cultures importantes

Les légumineuses sont riches en nutriments et ont une teneur élevée en protéines. Cela en fait une source de protéines idéale, en particulier dans les régions où la viande et les produits laitiers ne sont pas accessibles pour des raisons géographiques ou économiques.

Les légumineuses ont une faible teneur en matières grasses et une forte teneur en fibres solubles. Elles peuvent ainsi contribuer à faire baisser le cholestérol et à contrôler la glycémie.

En raison de ces qualités, elles sont recommandées par les organismes de santé dans le traitement des maladies non transmissibles comme le diabète et les maladies cardiaques. Les légumineuses ont également montré qu’elles aidaient à lutter contre l'obésité.

Les légumineuses aident à préserver la sécurité alimentaire

Pour les agriculteurs, les légumineuses représentent une culture importante car elles peuvent être à la fois vendues et consommées. Avoir la possibilité de manger ou de vendre les légumineuses qu'ils cultivent aide les agriculteurs à préserver la sécurité alimentaire de leurs ménages et leur assure une certaine stabilité économique.

Les experts estiment que jusqu'à un tiers des aliments préparés pour la consommation humaine dans le monde se perdent ou sont gaspillés. Or, les légumineuses ont une conservation stable, c 'est-à-dire que dans un emballage étanche, elles se conserveront des mois voire des années sans perdre leurs qualités nutritionnelles.

Une des situations dans laquelle se trouvent les décideurs politiques et les agronomes aujourd'hui, consiste à trouver un moyen de produire assez de nourriture pour une population en pleine croissance sans poursuivre la dégradation des ressources naturelles et sans exacerber les conséquences des changements climatiques.

Les légumineuses ont de nombreux avantages dans ce contexte : elles ont besoin de moins d'eau que les autres cultures pour grandir et jouent aussi un rôle dans la lutte contre l'érosion et l'appauvrissement des sols : en effet elles n'ont pas besoin d'engrais azotés car elles fixent l'azote elles-mêmes. Cette autosuffisance permet d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, qui sont un dérivé de la production et de l'utilisation des engrais azotés.