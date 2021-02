Covid-19 : l’OMS salue une baisse encourageante de 17% des cas dans le monde

Dans son dernier bulletin épidémiologique, l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU fait état d’une baisse de 17 % par rapport à la semaine précédente. « Bien qu’il y ait encore de nombreux pays où le nombre de cas augmente, au niveau mondial, cette tendance est encourageante », a souligné l’OMS.

C’est le chiffre le plus bas depuis la semaine du 26 octobre (il y a 15 semaines). Et toutes les régions de l’OMS ont fait état d’une diminution des nouveaux cas, cinq régions sur six signalant une baisse de plus de 10%.

En chiffres absolus, l’Europe (19%) et la région des Amériques (17%) ont connu les plus fortes baisses de nouveaux cas de moins signalés la semaine dernière (respectivement 153.000 et 320.000 nouveaux cas de moins). Mais la baisse la plus notable a été signalée en Afrique, avec près de -22% de diminution des nouveaux cas par rapport à la semaine précédente.

88.000 nouveaux décès signalés la semaine dernière, soit une baisse de 10%

Le nombre de nouveaux décès signalés a également diminué pour une deuxième semaine consécutive, avec 88.000 nouveaux décès signalés la semaine dernière, soit une baisse de 10% par rapport à la semaine précédente. Les nouveaux décès ont également diminué dans toutes les régions, sauf dans le Pacifique occidental, où les taux de mortalité sont restés similaires à ceux de la semaine précédente.

La région a fait état de 1.297 nouveaux décès, soit une augmentation de 1 %. Dans le même temps, la région du Pacifique occidental a signalé plus de 61.700 nouveaux cas la semaine dernière, soit une baisse de 14% par rapport à la semaine précédente.

Durant cette période, les cinq pays ayant signalé le plus grand nombre de nouveaux cas sont toujours les États-Unis (871.365 cas, soit une baisse de 19%). Ont suivi le Brésil (328.652 cas, soit une diminution de 10%), la France (136.154 cas, soit une baisse de 4 %), le Royaume-Uni (133.747 cas, soit une diminution de 25%) et la Fédération de Russie (116.842 cas, soit une baisse de 11%).

Photo UNICEF/Fauzan Ijazah Les vaccins anti-Covid-19 doivent être accessibles pour tous, selon l'ONU.

Baisse de 22% des cas et de 30% des décès en Afrique

Au cours de la semaine dernière, la région africaine a signalé plus de 84.800 cas et un peu plus de 3.200 décès, soit une diminution de 22% des cas et de 30% des décès respectivement par rapport à la semaine précédente. Selon l’OMS, c’est la troisième semaine consécutive que la région fait état d’une baisse du nombre de nouveaux cas et de décès.

Sur le continent africain, l’Afrique du Sud reste le plus touché en termes de nouveaux cas et décès. La semaine dernière, Pretoria a enregistré 24.464 nouveaux cas, mais il s’agit d’une diminution de 45%. L’Afrique du Sud signale également le plus grand nombre de nouveaux décès, avec 2.229 nouveaux décès, soit une diminution de 34%.

Dans les Amériques, ce sont plus de 1,5 million de nouveaux cas et plus de 45.000 nouveaux décès, qui y ont été signalés cette semaine. Selon l’OMS, il s’agit d’une baisse de 17% des cas et de 4% des décès par rapport à la semaine précédente.

La France, le Royaume-Uni et la Russie sont les plus touchés en Europe

Le plus grand nombre de nouveaux cas a été signalé aux États-Unis (871 365 nouveaux cas, soit une baisse de 19%). Le pays signale également le plus grand nombre de décès dans la région, avec 22.562 nouveaux morts, soit une hausse de 0,2%.

De son côté, l’Europe a signalé plus de 1,1 million de nouveaux cas et plus de 33.000 nouveaux décès, soit une baisse de 19% et 13% respectivement par rapport à la semaine précédente. Les trois pays qui ont signalé le plus grand nombre de nouveaux cas sont la France (136.154 nouveaux cas, une baisse de 3%), le Royaume-Uni (133.747 nouveaux cas, une baisse de 25%) et la Russie (116.842 nouveaux cas, une baisse de 11%).

Les plus grands nombres de décès ont été signalés au Royaume-Uni (6.521 nouveaux décès ; soit une baisse de 21%), en Allemagne (4.572 nouveaux décès ; soit une baisse de 10 %) et en Russie (3.479 nouveaux décès ; soit une baisse de 6%).