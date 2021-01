République centrafricaine : plus de 200.000 personnes déplacées par les violences (HCR)

Près de la moitié d’entre eux a traversé la frontière pour se rendre en République démocratique du Congo (RDC).

« Les réfugiés ont dit aux équipes du Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) qu’ils ont fui dans la panique quand ils ont entendu des coups de feu, laissant leurs affaires derrière eux », a déclaré vendredi lors d’un point de presse à Genève, Boris Cheshirkov, porte-parole du Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR), ajoutant que des dizaines de milliers de personnes déplacées font face à des « conditions effroyables ».

Le nombre de réfugiés arrivés en République démocratique du Congo (RDC) atteint désormais 92.000 selon les autorités locales congolaises. Plus de 13.000 personnes ont par ailleurs rejoint le Cameroun, le Tchad et le Congo, depuis l’éruption des violences en décembre 2020 avant les élections présidentielles en RCA.

Une rivière comme seule source d’eau pour boire et se laver

« Les réfugiés continuent d’affluer », a ajouté M. Cheshirkov, relevant que l’Agence onusienne enregistre par biométrie jusqu’à 1.000 nouveaux arrivants par jour. Ce qui permet d’identifier rapidement les personnes vulnérables.

En RDC, les nouveaux arrivants ont traversé les rivières Oubangui, Mbomou et Uélé qui constituent la frontière naturelle du pays avec la République centrafricaine. D’autres sont arrivés dans 40 localités des provinces du Nord-Oubangui, du Sud-Oubangui et du Bas-Uélé.

La plupart de ces réfugiés vivent dans des zones reculées et difficiles d’accès, près des berges, dans des conditions effroyables, sans abri et dépourvus de vivres. Pour beaucoup, la rivière est d’ailleurs la seule source d’eau pour boire, se laver et pour la nourriture.

Dans ces conditions, le paludisme, les infections respiratoires et les diarrhées sont devenues fréquentes parmi les réfugiés. Les partenaires du HCR traitent les patients et distribuent des médicaments car les besoins augmentent.

Le HCR pré-positionne du matériel de secours dans la province du Nord-Oubangui

Selon l’Agence onusienne, les réfugiés ont d’urgence besoin de nourriture et d’abris, d’eau potable et d’articles de première nécessité. L’urgence pour les humanitaires, c’est de fournir également du matériel d’hygiène et de soins de santé pour prévenir la propagation de Covid-19 et d’autres maladies.

Mais l’acheminement de l’aide humanitaire reste un énorme défi en raison « des longues distances et des routes impraticables ». Dans ces conditions, l’acheminement prend du temps pour les livraisons auprès des personnes dans le besoin.

Le HCR distribue déjà des articles de secours aux familles les plus vulnérables dans la province du Sud-Oubangui, alors que du matériel d’aide supplémentaire est arrivé la semaine dernière dans les provinces du Nord-Oubangui et du Bas-Uélé.

De plus, l’Agence onusienne, pré-positionne du matériel de secours à Yakoma, dans la province du Nord-Oubangui, avant que de vastes zones ne deviennent inaccessibles par la route en raison de l’arrivée imminente de la prochaine saison des pluies. Selon le HCR, dans six semaines, les précipitations entraveront la fourniture d’aide aux réfugiés dans les régions du Bas-Uélé et du Nord-Oubangui, à moins de recourir au transport aérien par avion-cargo à un coût considérable pour lequel le HCR doit collecter des fonds.

La route principale de ravitaillement reliant Bangui fermée par les groupes armés

Par ailleurs, les besoins en financements pour l’aide aux réfugiés centrafricains en 2021 s’élèvent à plus de 151 millions de dollars et sont actuellement financés à hauteur de 2% seulement. « Les besoins devraient encore croître du fait des tout derniers déplacements », a fait valoir Cheshirkov, appelant « la communauté internationale à mobiliser des fonds, afin que les organisations humanitaires puissent fournir une aide vitale aux réfugiés centrafricains et à leurs hôtes ».

Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA », environ 100.000 personnes sont déplacées internes en RCA. Selon le HCR, l’instabilité persistante entrave les efforts d’aide humanitaire et pose des difficultés pour accéder auprès des déplacés internes. « La route principale habituellement empruntée pour ravitailler Bangui a été fermée », a indiqué le porte-parole du HCR.

Selon l’Agence onusienne, des groupes armés se trouveraient dans les sites de Batangafo et Bria où des communautés déplacées ont trouvé abri – « un signe de violation manifeste de la nature humanitaire et civile de ces sites ». Pour le HCR, cette présence compromet fortement la protection des personnes déplacées, qui risquent le recrutement forcé, la restriction de mouvement, l’extorsion ou les menaces.