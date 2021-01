Le chef de l'ONU reçoit le vaccin anti-Covid-19 à New York

Dans un tweet, M. Guterres a exprimé sa gratitude et sa chance d'avoir reçu le vaccin, et a exhorté la communauté internationale à faire en sorte que les vaccins soient disponibles pour tous, sur une base équitable.

« Avec cette pandémie, aucun de nous n'est en sécurité tant que nous ne le sommes pas tous », a-t-il écrit.

M. Guterres, 71 ans, était éligible pour recevoir le vaccin en raison de son âge : les résidents de New York âgés de plus de 65 ans sont inclus dans la phase actuelle de vaccination dans la ville, qui comprend également les professsionnels travaillant dans les écoles, les secouristes, les travailleurs du secteur des transports en commun et les employés de magasins alimentaires.

En décembre, M. Guterres avait déclaré qu'il recevrait volontiers le vaccin en public, et que, pour lui, la vaccination est une obligation morale: « Chacun de nous rend un service à toute la communauté », a-t-il dit,

Photo ONU/Eskinder Debebe Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, reçoit le vaccin anti-Covid-19 dans une école à New York.

Les journalistes et les équipes de tournage ont été invités à observer le chef de l'ONU se faire vacciner, au moment où de nombreux pays voient une proportion importante de leurs citoyens exprimer une « hésitation face à la vaccination ».

Les bureaux régionaux des Nations Unies ont noté un niveau important de méfiance et, dans certains pays, dont le Japon et plusieurs pays européens, environ la moitié de la population hésite à se faire vacciner contre la Covid-19 à ce stade.

Commentant la vaccination du chef de l'ONU au nom du bureau du maire de New York, Penny Abeywardena, Commissaire aux affaires internationales, a déclaré qu'elle était encouragée par le fait que le Secrétaire général avait obtenu sa place en ligne et reçu le vaccin dans une école publique de la ville de New York, de la même manière que de nombreux autres habitants de la ville.

« Cela contribuera grandement à renforcer la confiance dans nos communautés que le vaccin est sans danger pour tous », a-t-elle déclaré.