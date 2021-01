Covid-19 : l’Afrique doit disposer en temps utile de vaccins sûrs et efficaces (OMS)

« Nous d’abord, pas moi d’abord : c’est la seule façon de mettre fin à la pandémie », a déclaré la Dre Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, fustigeant ainsi « une thésaurisation des vaccins, qui ne fera que prolonger l’épreuve et retarder le relèvement de l’Afrique ».

Selon la Branche africaine de l’OMS, l’ensemble des 54 pays du continent ont pourtant exprimé un intérêt pour l’accès aux vaccins, à travers le mécanisme COVAX.

Or, depuis le début de cette semaine, 40 millions de doses de vaccins ont été administrées dans 50 pays, la plupart à revenu élevé. Des pays qui concluent des accords bilatéraux, faisant ainsi grimper les prix.

Campagne nationale de vaccination aux Seychelles et 25 doses en Guinée

Néanmoins, en Afrique, la Guinée est l’unique pays en développement à fournir des vaccins et, à ce jour, « ceux-ci ont été administrés à seulement 25 personnes ».

Selon l’OMS, les Seychelles, pays à revenu élevé, est le seul sur le continent à avoir lancé une campagne nationale de vaccination.

« Il est profondément injuste que les Africains les plus vulnérables soient forcés d’attendre des vaccins alors que des populations présentant moins de risques dans les pays riches sont mis en sécurité », a ajouté la Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique.

Le mécanisme COVAX – codirigé par la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (en anglais CEPI), Gavi l’Alliance du vaccin, et l’OMS – a garanti la fourniture de 2 milliards de doses de vaccin auprès de cinq producteurs, avec des options d’achat de plus d’un milliard de doses supplémentaires.

Les personnels de la santé et les personnes vulnérables en Afrique ont urgemment besoin d’un accès à des vaccins contre la Covid-19 sûrs et efficaces

Dans le cadre du dispositif COVAX, la communauté internationale s’est donc engagée à vacciner au moins 20% de la population africaine d’ici la fin de 2021. Il s’agit ainsi de fournir un maximum de 600 millions de doses, sur une base de deux doses par individu, distribuées par phases.

Selon l’OMS, 30 millions de doses devraient initialement commencer à être livrées dans les pays d’ici le mois de mars. Dans ce planning, l’objectif est de couvrir 3% de la population en donnant la priorité aux professionnels de la santé et à d’autres groupes prioritaires.

« Les personnels de la santé et les personnes vulnérables en Afrique ont urgemment besoin d’un accès à des vaccins contre la Covid-19 sûrs et efficaces », a plaidé la Dre Moeti.

L’Alliance GAVI a « hâte de déployer ces vaccins dans les prochaines semaines »

Le mécanisme « COVAX est en bonne voie pour commencer à livrer les doses de vaccins et à garantir un accès mondial aux vaccins », a déclaré Thabani Maphosa, Directeur exécutif des programmes de pays de GAVI. « Cet immense engagement international a été rendu possible par les dons, le travail autour d’accords de partage des doses et des accords avec les producteurs, qui nous ont permis d’obtenir la garantie de 2 milliards de doses. Nous avons hâte de déployer ces vaccins dans les prochaines semaines ».

La couverture vaccinale sera ensuite étendue à d’autres groupes vulnérables tels que les personnes âgées et celles présentant des maladies préexistantes. Il est prévu que la majorité des doses soit livrée au cours de la seconde moitié de l’année. Ces délais et ces quantités pourraient changer si les vaccins candidats ne sont pas conformes aux conditions d’agrément réglementaires ou si la livraison et le financement se heurtent à des difficultés.

Afin de s’assurer que les vaccins sont transportés et entreposés de façon adéquate pour rester efficaces, l’OMS, Gavi et l’UNICEF collaborent avec les pays pour les aider à se préparer à recevoir les vaccins. Il s’agit surtout de recenser les équipements de chaîne du froid et les capacités de stockage existants, ainsi que de fournir un soutien technique aux pays afin qu’ils soient prêts à recevoir et à gérer les vaccins.

Près de la moitié des pays africains prêts pour des campagnes de vaccination de masse

D’après l’outil d’évaluation de l’OMS de la préparation à l’introduction du vaccin, les nations africaines sont prêtes en moyenne à 42% pour des campagnes de vaccination de masse, une amélioration par rapport aux 33% notés il y a deux mois. Néanmoins, il reste un long chemin à parcourir avant d’atteindre le seuil souhaité de 80%.

Sur un autre plan, l’UNICEF coordonne et soutient l’achat, le transport international et la livraison des vaccins contre la Covid-19 pour le mécanisme COVAX. A la faveur de son réseau mondial de transitaires et de prestataires logistiques, l’agence onusienne constitue actuellement des réserves d’un milliard de seringues et achète 10 millions de boîtes de sécurité.

« Cette inestimable collaboration garantira que nous disposons d’une capacité de transport en place pour la livraison des doses de vaccins contre la Covid-19, de seringues et de boîtes de sécurité aux travailleurs de première ligne qui, au bout du compte, protègent les millions d’enfants qui dépendent de leurs services vitaux », a déclaré le Directeur régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe, Mohamed Fall.

L’ensemble des 54 pays du continent ont exprimé un intérêt pour le mécanisme COVAX. Huit pays à revenu élevé et à revenu intermédiaire financeront eux-mêmes leur participation, tandis que les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et à faible revenu auront accès aux vaccins sans frais à travers le Mécanisme.

L’initiative COVAX a mobilisé 6 milliards de dollars de promesses de dons, mais a besoin de 2,8 milliards de dollars supplémentaires en 2021. L’OMS et ses partenaires appellent les pays et les donateurs à contribuer et à aider à mettre fin à la pandémie dans le monde.