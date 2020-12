Yémen : l’ONU condamne l’attaque meurtrière ayant visé l’aéroport d’Aden

Selon la presse, au moins 26 personnes ont été tuées et plus de cinquante autres blessées lors de l’attaque à l’aéroport de cette ville du sud du Yémen. Le nouveau gouvernement yéménite d’union rassemblant des ministres en faveur du pouvoir et des séparatistes du Sud a été formé le 18 décembre sous l’égide de l’Arabie saoudite. Ils sont alliés contre les rebelles houthis, qui contrôlent une grande partie du nord du pays, dont la capitale Sanaa.

« Le Secrétaire général réaffirme l'engagement inébranlable de l'ONU à soutenir les efforts visant à reprendre un processus politique dirigé par le Yémen et sous l'égide des Yéménites afin de parvenir à un règlement inclusif et négocié du conflit », a dit son porte-parole dans une déclaration à la presse.

Un membre du CICR tué

Le chef de l’humanitaire des Nations Unies, Mark Lowcock, s’est également dit « profondément attristé » par l'attaque à l'aéroport d'Aden et notamment par la mort d'un membre du personnel du Comité international de la Croix-Rouge. Trois autres membres du CICR ont été blessés.

« Je condamne cet acte et toutes les attaques contre les travailleurs humanitaires. Cet événement tragique est un rappel urgent que toutes les parties au conflit doivent respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire de protéger les civils, de fournir aux travailleurs humanitaires un environnement de travail sûr et d'épargner les biens civils », a dit M. Lowcock dans un communiqué de presse.

L’Envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen, Martin Griffiths, a également fermement condamné l'attaque à l'aéroport d'Aden.

« Je souhaite au Cabinet la force de faire face aux tâches difficiles à venir. Cet acte de violence inacceptable est un rappel tragique de l'importance de ramener d'urgence le Yémen sur la voie de la paix », a-t-il dit.

Le Secrétaire général de l’ONU a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes ainsi qu’au peuple et au gouvernement du Yémen. Il a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

M. Lowcock a présenté ses condoléances, au nom de la communauté humanitaire, aux amis et à la famille du membre du CICR décédé et a adressé ses meilleurs vœux de rétablissement complet et rapide aux blessés.

Martin Griffiths a présenté ses condoléances et sa solidarité à tous ceux qui ont perdu des êtres chers.