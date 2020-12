Le virus qui a fermé le monde : le fossé béant entre les riches et les pauvres

Inégalités exposées

© UNICEF/NahomTesfaye Des vendeurs ambulants de légumes sur un marché à Addis-Abeba, la capitale de l'Éthiopie.

Au cours des 12 derniers mois, la Covid-19 a aggravé ces inégalités, un point de vue mis en évidence en février par l'Organisation internationale du travail (OIT), qui a déclaré que les deux milliards de personnes travaillant dans le secteur informel étaient particulièrement exposées.

En mars, l'agence onusienne a fait un suivi avec des projections qui suggéraient que des millions de personnes pourraient être poussées vers le chômage, le sous-emploi ou la condition de travailleurs pauvres.

« Il ne s'agit plus seulement d'une crise sanitaire mondiale, mais aussi d'une crise majeure du marché du travail et de l'économie qui a un impact énorme sur les gens », a déclaré Guy Ryder, Directeur général de l’OIT. L'agence a publié des recommandations sur les moyens d'atténuer les dommages causés aux moyens de subsistance, qui comprennent la protection des employés sur le lieu de travail, les programmes de relance de l'économie et de l'emploi, et l'aide au revenu et à l'emploi.

Maintenir l'approvisionnement alimentaire

PAM/Morelia Erostegui Un représentant du Programme alimentaire mondial (PAM) en Bolivie discute avec des femmes du groupe autochtone Uru-Murato des dangers de la Covid-19 et des pratiques nutritionnelles saines

En avril, l'ampleur de la souffrance mondiale est devenue évidente, un rapport soutenu par les Nations Unies montrant que la pauvreté et la faim s'aggravaient et que les pays déjà touchés par les crises alimentaires étaient très vulnérables à la pandémie. « Nous devons maintenir les chaînes d'approvisionnement alimentaire essentielles en fonctionnement, afin que les gens aient accès à une alimentation vitale », selon l'étude, qui souligne l'urgence de maintenir la fourniture de l'aide humanitaire « pour que les personnes en crise soient nourries et en vie ».

En utilisant les transports publics comme centres de distribution alimentaire, les formes traditionnelles de livraison à domicile et les marchés mobiles, les communautés ont dû trouver des moyens innovants pour nourrir les pauvres et les personnes vulnérables, tout en faisant face aux restrictions de mouvement imposées par la Covid-19.

Ce sont autant d'exemples de la manière dont les villes d'Amérique latine se sont mobilisées pour soutenir leurs populations, et reflètent les avertissements de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), selon lesquels le risque sanitaire pour de nombreux citadins est élevé pendant la pandémie, en particulier pour les 1,2 milliard de personnes qui vivent dans des bidonvilles et autres logements de fortune.

Les femmes sont les plus touchées

« Les femmes font les frais de la crise de la Covid-19 car elles risquent davantage de perdre leur source de revenus et ont moins de chances d'être couvertes par les mesures de protection sociale ». C'est ce qu'a déclaré Achim Steiner, Directeur du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), en soulignant les effets de la pandémie sur les femmes, en se référant aux données publiées en septembre.

Il a révélé que le taux de pauvreté des femmes a augmenté de plus de 9%, ce qui équivaut à quelque 47 millions de femmes : cela représente un renversement des progrès réalisés au cours des dernières décennies pour éradiquer l'extrême pauvreté.

Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directrice exécutive de l'ONU Femmes, a déclaré que l'augmentation de l'extrême pauvreté des femmes est « une sévère mise en accusation des profondes failles » dans la manière dont la société et l'économie sont structurées.

Néanmoins, M. Steiner a insisté sur le fait que les outils existent pour créer une amélioration considérable de la vie des femmes, même pendant la crise actuelle. Par exemple, plus de 100 millions de femmes et de filles pourraient sortir de la pauvreté si les gouvernements amélioraient l'accès à l'éducation et au planning familial, et s'assuraient que les salaires sont justes et égaux à ceux des hommes.

Un enfant sur six est touché

PAM/Tsiory Andriantsoarana A Madagascar, les effets combinés de la sécheresse, de la Covid-19 et de la recrudescence de la violence ont miné une sécurité alimentaire déjà fragile de la population du sud du pays.

Les progrès réalisés dans la réduction de la pauvreté des enfants ont également été mis à mal cette année. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et la Banque mondiale ont indiqué en octobre que quelque 365 millions d'enfants vivaient dans la pauvreté avant le début de la pandémie, et ont prédit que ces chiffres allaient augmenter considérablement en raison de la crise.

L'extrême pauvreté prive des centaines de millions d'enfants de la possibilité de réaliser leur véritable potentiel, en termes de développement physique et cognitif, et menace leur capacité à obtenir de bons emplois à l'âge adulte.

« Ces chiffres à eux seuls devraient choquer tout le monde », a déclaré Sanjay Wijesekera, Directeur des programmes de l'UNICEF.

« Les gouvernements ont besoin de toute urgence d'un plan de redressement pour les enfants afin d'empêcher d'innombrables autres enfants et leurs familles d'atteindre des niveaux de pauvreté invisibles depuis de nombreuses années », a-t-il ajouté.

Une aide pour un nombre record

OIM A Marib, au Yémen, une famille déplacée ramène de l'aide hivernale vers son abri.

En décembre, l'ONU prévoyait qu'un nombre record de 235 millions de personnes auraient besoin d'une aide humanitaire en 2021, soit une augmentation de quelque 40 % par rapport à 2020, ce qui est presque entièrement une conséquence de la pandémie.

« Le tableau que nous présentons est la perspective la plus sombre et la plus sombre des besoins humanitaires pour la période à venir que nous ayons jamais présentée », a déclaré Mark Lowcock, le chef de l'aide d'urgence des Nations Unies.

« Cela reflète le fait que la pandémie de Covid a provoqué un carnage dans l'ensemble des pays les plus fragiles et les plus vulnérables de la planète », a-t-il fait valoir.

M. Lowcock a averti que l'ampleur des défis auxquels les humanitaires seront confrontés l'année prochaine est énorme - et ne cesse de croître. « Si nous arrivons à passer en 2021 sans famines majeures, ce sera un succès important », a-t-il déclaré. « Les feux rouges clignotent et les cloches d'alarme sonnent ».

Il est temps de conclure un nouvel accord mondial

À la fin de l'année, le chef des Nations Unies a rappelé que les niveaux de pauvreté et d'inégalité observés cette année sont loin d'être inévitables et qu'un monde plus équitable est encore possible, indépendamment de chocs aigus comme la pandémie.

S'exprimant en décembre, António Guterres a exprimé son espoir que la pandémie puisse déclencher les transformations nécessaires pour parvenir à des systèmes de protection sociale plus solides dans le monde entier.

Réfléchissant à ses commentaires sur l'inégalité faits un an plus tôt, avant que la pandémie ne se profile à l'horizon, le chef des Nations Unies a déclaré que le monde a besoin d'un nouveau pacte mondial, « où le pouvoir, les ressources et les opportunités sont mieux partagés aux tables de décision internationales, et où les mécanismes de gouvernance reflètent mieux les réalités d'aujourd'hui ».